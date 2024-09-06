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BitRiver рассказал о взрывном интересе к промышленному майнингу на ВЭФ - 06.09.2024, ПРАЙМ
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BitRiver рассказал о взрывном интересе к промышленному майнингу на ВЭФ
BitRiver рассказал о взрывном интересе к промышленному майнингу на ВЭФ - 06.09.2024, ПРАЙМ
BitRiver рассказал о взрывном интересе к промышленному майнингу на ВЭФ
Сессия "Промышленный майнинг: новый драйвер цифровой экономики и международного сотрудничества", которую провела Ассоциация промышленного майнинга, привлекла... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T18:10+0300
2024-09-06T18:10+0300
криптовалюта
майнинг
легализация майнинга
промышленный майнинг
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Сессия "Промышленный майнинг: новый драйвер цифровой экономики и международного сотрудничества", которую провела Ассоциация промышленного майнинга, привлекла высокий интерес участников Восточного экономического форума и СМИ, рассказали в компании BitRiver. О важности майнинга на ВЭФ заявил и президент России Владимир Путин. В ходе пленарного заседания он напомнил, что страна является одним из мировых лидеров в отрасли майнинга. Президент отметил, что майнинг — это хорошо, но также важно продолжать строительство жилья, промышленных и социальных объектов. BitRiver строит по приглашению Корпорации развития Дальнего Востока в рамках территории опережающего развития (ТОР "Бурятия") ЦОД мощностью в 100 МВт. Он будет запущен до конца 2024 года. На текущий момент инвестиции компании в проект превышают 1,5 млрд рублей. Это крупнейший построенный с нуля объект среди всех дата-центров в стране. В нем будет работать порядка 120 специалистов, особое внимание будет уделено реализации программы развития молодых кадров для отрасли высоких технологий. По словам владельца и генерального директора BitRiver Игоря Рунца, строительство ЦОДа на Дальнем Востоке — это еще один важный шаг в борьбе с Соединенными Штатами за лидерство в отрасли майнинга. Благоприятные условия в России, в том числе регулирование, а также также сотрудничество с азиатскими инвесторами и партнерами из Ближнего Востока позволяет прогнозировать выход России в единоличные лидеры в отрасли майнинга уже в ближайшие годы.
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майнинг, легализация майнинга, промышленный майнинг
Криптовалюта, майнинг, легализация майнинга, промышленный майнинг
18:10 06.09.2024
 
BitRiver рассказал о взрывном интересе к промышленному майнингу на ВЭФ

Глава BitRiver Рунец: Россия приблизилась к победе над США в сфере майнинга

© Фото : Пресс-служба компании BitRiverПромышленный майнинг
Промышленный майнинг - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© Фото : Пресс-служба компании BitRiver
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Сессия "Промышленный майнинг: новый драйвер цифровой экономики и международного сотрудничества", которую провела Ассоциация промышленного майнинга, привлекла высокий интерес участников Восточного экономического форума и СМИ, рассказали в компании BitRiver.
О важности майнинга на ВЭФ заявил и президент России Владимир Путин. В ходе пленарного заседания он напомнил, что страна является одним из мировых лидеров в отрасли майнинга. Президент отметил, что майнинг — это хорошо, но также важно продолжать строительство жилья, промышленных и социальных объектов.
BitRiver строит по приглашению Корпорации развития Дальнего Востока в рамках территории опережающего развития (ТОР "Бурятия") ЦОД мощностью в 100 МВт. Он будет запущен до конца 2024 года. На текущий момент инвестиции компании в проект превышают 1,5 млрд рублей.
Это крупнейший построенный с нуля объект среди всех дата-центров в стране. В нем будет работать порядка 120 специалистов, особое внимание будет уделено реализации программы развития молодых кадров для отрасли высоких технологий.
По словам владельца и генерального директора BitRiver Игоря Рунца, строительство ЦОДа на Дальнем Востоке — это еще один важный шаг в борьбе с Соединенными Штатами за лидерство в отрасли майнинга. Благоприятные условия в России, в том числе регулирование, а также также сотрудничество с азиатскими инвесторами и партнерами из Ближнего Востока позволяет прогнозировать выход России в единоличные лидеры в отрасли майнинга уже в ближайшие годы.
 
Криптовалютамайнинглегализация майнингапромышленный майнинг
 
 
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