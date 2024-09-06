https://1prime.ru/20240906/mintsifry-851389640.html

Минцифры анонсировали новый отбор IT-проектов для замены иностранного ПО

Минцифры анонсировали новый отбор IT-проектов для замены иностранного ПО - 06.09.2024, ПРАЙМ

Минцифры анонсировали новый отбор IT-проектов для замены иностранного ПО

Минцифры России начало новый отбор особо значимых IT-проектов, замещающих иностранное программное обеспечение, на их поддержку в этом году будет направлено 6... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T13:51+0300

2024-09-06T13:51+0300

2024-09-06T14:06+0300

россия

минцифры

по

https://cdnn.1prime.ru/img/83879/33/838793332_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_292455d3e4919f51922e7b2e4c9ae1eb.jpg

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Минцифры России начало новый отбор особо значимых IT-проектов, замещающих иностранное программное обеспечение, на их поддержку в этом году будет направлено 6 миллиардов рублей, сообщило министерство. Отмечается, что отобранным проектам может быть присужден статус особо значимых и выдан государственный грант на сумму до 50 процентов от своей стоимости."С 2022 года 32 проекта уже получили господдержку. Минцифры открывает очередной отбор заявок от заказчиков ИТ-решений. В этом году на поддержку проектов будет направлено 6 млрд рублей. Заявки принимаются до 18 сентября", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Ранее министерство предложило провести эксперимент по биометрической идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих границу России.

https://1prime.ru/20240830/biometriya-851223734.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минцифры, по