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Минцифры анонсировали новый отбор IT-проектов для замены иностранного ПО - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Минцифры анонсировали новый отбор IT-проектов для замены иностранного ПО
Минцифры анонсировали новый отбор IT-проектов для замены иностранного ПО - 06.09.2024, ПРАЙМ
Минцифры анонсировали новый отбор IT-проектов для замены иностранного ПО
Минцифры России начало новый отбор особо значимых IT-проектов, замещающих иностранное программное обеспечение, на их поддержку в этом году будет направлено 6... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T13:51+0300
2024-09-06T14:06+0300
россия
минцифры
по
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Минцифры России начало новый отбор особо значимых IT-проектов, замещающих иностранное программное обеспечение, на их поддержку в этом году будет направлено 6 миллиардов рублей, сообщило министерство. Отмечается, что отобранным проектам может быть присужден статус особо значимых и выдан государственный грант на сумму до 50 процентов от своей стоимости."С 2022 года 32 проекта уже получили господдержку. Минцифры открывает очередной отбор заявок от заказчиков ИТ-решений. В этом году на поддержку проектов будет направлено 6 млрд рублей. Заявки принимаются до 18 сентября", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Ранее министерство предложило провести эксперимент по биометрической идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих границу России.
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россия, минцифры, по
РОССИЯ, Минцифры, ПО
13:51 06.09.2024 (обновлено: 14:06 06.09.2024)
 
Минцифры анонсировали новый отбор IT-проектов для замены иностранного ПО

Минцифры начало отбор особо значимых IT-проектов, замещающих иностранное ПО

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинцифры
Минцифры - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Минцифры России начало новый отбор особо значимых IT-проектов, замещающих иностранное программное обеспечение, на их поддержку в этом году будет направлено 6 миллиардов рублей, сообщило министерство.
Отмечается, что отобранным проектам может быть присужден статус особо значимых и выдан государственный грант на сумму до 50 процентов от своей стоимости.
"С 2022 года 32 проекта уже получили господдержку. Минцифры открывает очередной отбор заявок от заказчиков ИТ-решений. В этом году на поддержку проектов будет направлено 6 млрд рублей. Заявки принимаются до 18 сентября", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Ранее министерство предложило провести эксперимент по биометрической идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих границу России.
% Процедура снятия биометрических данных - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами
30 августа, 12:25
 
РОССИЯМинцифрыПО
 
 
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