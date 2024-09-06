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Минцифры анонсировали новый отбор IT-проектов для замены иностранного ПО
Минцифры анонсировали новый отбор IT-проектов для замены иностранного ПО - 06.09.2024, ПРАЙМ
Минцифры анонсировали новый отбор IT-проектов для замены иностранного ПО
Минцифры России начало новый отбор особо значимых IT-проектов, замещающих иностранное программное обеспечение, на их поддержку в этом году будет направлено 6... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T13:51+0300
2024-09-06T13:51+0300
2024-09-06T14:06+0300
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Минцифры России начало новый отбор особо значимых IT-проектов, замещающих иностранное программное обеспечение, на их поддержку в этом году будет направлено 6 миллиардов рублей, сообщило министерство. Отмечается, что отобранным проектам может быть присужден статус особо значимых и выдан государственный грант на сумму до 50 процентов от своей стоимости."С 2022 года 32 проекта уже получили господдержку. Минцифры открывает очередной отбор заявок от заказчиков ИТ-решений. В этом году на поддержку проектов будет направлено 6 млрд рублей. Заявки принимаются до 18 сентября", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Ранее министерство предложило провести эксперимент по биометрической идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих границу России.
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Минцифры анонсировали новый отбор IT-проектов для замены иностранного ПО
Минцифры начало отбор особо значимых IT-проектов, замещающих иностранное ПО
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Минцифры России начало новый отбор особо значимых IT-проектов, замещающих иностранное программное обеспечение, на их поддержку в этом году будет направлено 6 миллиардов рублей, сообщило министерство.
Отмечается, что отобранным проектам может быть присужден статус особо значимых и выдан государственный грант на сумму до 50 процентов от своей стоимости.
"С 2022 года 32 проекта уже получили господдержку. Минцифры открывает очередной отбор заявок от заказчиков ИТ-решений. В этом году на поддержку проектов будет направлено 6 млрд рублей. Заявки принимаются до 18 сентября", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Ранее министерство предложило провести эксперимент по биометрической идентификации иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих границу России.
Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами