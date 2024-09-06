https://1prime.ru/20240906/moderatsiya-851384560.html

Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова

Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова - 06.09.2024, ПРАЙМ

Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова

Telegram начал модерировать приватные чаты пользователей после задержания создателя мессенджера Павла Дурова, следует из опубликованной на официальном сайте... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T11:23+0300

2024-09-06T11:23+0300

2024-09-06T11:24+0300

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Telegram начал модерировать приватные чаты пользователей после задержания создателя мессенджера Павла Дурова, следует из опубликованной на официальном сайте приложения информации. Так, на странице с часто задаваемыми вопросами ранее подчеркивалось, что абсолютно все чаты пользователей являются приватными, а платформа не имеет доступ к обработке передаваемой информации.Теперь же руководство мессенджера добавило кнопку "Пожаловаться", с помощью которой можно направить контент, законность которого подвергается сомнениям, на обработку модераторам приложения. Помимо этого, в разделе прописана электронная почта, на которую можно обратиться в случае обнаружения правонарушений.

https://1prime.ru/20240906/moshennik-851383783.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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