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Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова
Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова - 06.09.2024, ПРАЙМ
Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова
Telegram начал модерировать приватные чаты пользователей после задержания создателя мессенджера Павла Дурова, следует из опубликованной на официальном сайте... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T11:23+0300
2024-09-06T11:24+0300
telegram
мессенджер telegram
чат
нарушения
павел дуров
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Telegram начал модерировать приватные чаты пользователей после задержания создателя мессенджера Павла Дурова, следует из опубликованной на официальном сайте приложения информации. Так, на странице с часто задаваемыми вопросами ранее подчеркивалось, что абсолютно все чаты пользователей являются приватными, а платформа не имеет доступ к обработке передаваемой информации.Теперь же руководство мессенджера добавило кнопку "Пожаловаться", с помощью которой можно направить контент, законность которого подвергается сомнениям, на обработку модераторам приложения. Помимо этого, в разделе прописана электронная почта, на которую можно обратиться в случае обнаружения правонарушений.
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telegram, мессенджер telegram, чат, нарушения, павел дуров
Telegram, мессенджер Telegram, чат, НАРУШЕНИЯ, Павел Дуров
11:23 06.09.2024 (обновлено: 11:24 06.09.2024)
 
Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова

Telegram начал модерировать приватные чаты после задержания Павла Дурова

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Telegram начал модерировать приватные чаты пользователей после задержания создателя мессенджера Павла Дурова, следует из опубликованной на официальном сайте приложения информации.
Так, на странице с часто задаваемыми вопросами ранее подчеркивалось, что абсолютно все чаты пользователей являются приватными, а платформа не имеет доступ к обработке передаваемой информации.
Теперь же руководство мессенджера добавило кнопку "Пожаловаться", с помощью которой можно направить контент, законность которого подвергается сомнениям, на обработку модераторам приложения. Помимо этого, в разделе прописана электронная почта, на которую можно обратиться в случае обнаружения правонарушений.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
В МИД предупредили о мошенниках, ворующих персональные данные
11:01
 
Telegramмессенджер TelegramчатНАРУШЕНИЯПавел Дуров
 
 
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