https://1prime.ru/20240906/moderatsiya-851384560.html
Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова
Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова - 06.09.2024, ПРАЙМ
Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова
Telegram начал модерировать приватные чаты пользователей после задержания создателя мессенджера Павла Дурова, следует из опубликованной на официальном сайте... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T11:23+0300
2024-09-06T11:23+0300
2024-09-06T11:24+0300
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чат
нарушения
павел дуров
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Telegram начал модерировать приватные чаты пользователей после задержания создателя мессенджера Павла Дурова, следует из опубликованной на официальном сайте приложения информации. Так, на странице с часто задаваемыми вопросами ранее подчеркивалось, что абсолютно все чаты пользователей являются приватными, а платформа не имеет доступ к обработке передаваемой информации.Теперь же руководство мессенджера добавило кнопку "Пожаловаться", с помощью которой можно направить контент, законность которого подвергается сомнениям, на обработку модераторам приложения. Помимо этого, в разделе прописана электронная почта, на которую можно обратиться в случае обнаружения правонарушений.
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telegram, мессенджер telegram, чат, нарушения, павел дуров
Telegram, мессенджер Telegram, чат, НАРУШЕНИЯ, Павел Дуров
Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова
Telegram начал модерировать приватные чаты после задержания Павла Дурова
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Telegram начал модерировать приватные чаты пользователей после задержания создателя мессенджера Павла Дурова, следует из опубликованной на официальном сайте приложения информации.
Так, на странице с часто задаваемыми вопросами ранее подчеркивалось, что абсолютно все чаты пользователей являются приватными, а платформа не имеет доступ к обработке передаваемой информации.
Теперь же руководство мессенджера добавило кнопку "Пожаловаться", с помощью которой можно направить контент, законность которого подвергается сомнениям, на обработку модераторам приложения. Помимо этого, в разделе прописана электронная почта, на которую можно обратиться в случае обнаружения правонарушений.
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