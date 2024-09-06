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Мосбиржа зафиксировала рост числа физлиц с брокерскими счетами - 06.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240906/mosbirzha-851387351.html
Мосбиржа зафиксировала рост числа физлиц с брокерскими счетами
Мосбиржа зафиксировала рост числа физлиц с брокерскими счетами - 06.09.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа зафиксировала рост числа физлиц с брокерскими счетами
Число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа выросло на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, до 33,3 миллиона, ими было... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T12:40+0300
2024-09-06T12:42+0300
экономика
россия
мосбиржа
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа выросло на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, до 33,3 миллиона, ими было открыто 59,8 миллионов счетов, следует из сообщения торговой площадки. "Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа 2024 года составило 33,3 миллиона (+524 тысячи человек за август), ими открыто 59,8 миллиона счетов (+1,1 миллиона). Сделки на Московской бирже в августе заключили более 3,8 миллиона частных инвесторов. Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в августе составил 110,1 миллиарда рублей", - сообщает биржа. Физические лица сократили объем инвестиций в акции на 21,5 миллиарда рублей, объем вложений в паи фондов составил 49,1 миллиарда, в облигации - 82,5 миллиарда. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 77,8%, в объеме торгов облигациями – 39,7%, на спот-рынке валюты - 8,3%, на срочном рынке - 64,7%. В августе 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (32% и 7% соответственно), акции "Лукойла" (15%), "Газпрома" (14%), "Роснефти" (6%), "Яндекса" (6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), акции "Норникеля" (5%), "Т-Банка" (4%) и акции "Новатэка" (4%). Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 12,6%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 85%, активнее всего совершая торговые операции с паями БПИФа денежного рынка "Ликвидность", акциями Сбербанка, "Газпрома", "Лукойла", "Яндекса", Т-Банка, "Мечела", "Новатэка", ВТБ и "Татнефти". Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам августа составило 5,84 миллиона. Торговый оборот на счетах ИИС в августе составил 226,8 миллиарда рублей. В структуре оборота 75% – сделки с акциями, 9% – с облигациями и 16% – с паями фондов. Регионами–лидерами по количеству открытых ИИС стали Москва (583,3 тысячи счетов), Московская область (346,1 тысячи) и Санкт-Петербург (282,4 тысячи). За ними следуют Свердловская область (193,9 тысячи), Краснодарский край (189,1 тысячи), Башкирия (181,6 тысячи), Татарстан (161,9 тысячи), Ростовская (152,3 тысячи), Челябинская (144,0 тысячи) и Самарская области (134,3 тысячи).
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россия, мосбиржа
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа
12:40 06.09.2024 (обновлено: 12:42 06.09.2024)
 
Мосбиржа зафиксировала рост числа физлиц с брокерскими счетами

Число физлиц с брокерским счетом на Мосбирже за август выросло до 33,3 млн

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа выросло на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, до 33,3 миллиона, ими было открыто 59,8 миллионов счетов, следует из сообщения торговой площадки.
"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа 2024 года составило 33,3 миллиона (+524 тысячи человек за август), ими открыто 59,8 миллиона счетов (+1,1 миллиона). Сделки на Московской бирже в августе заключили более 3,8 миллиона частных инвесторов. Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в августе составил 110,1 миллиарда рублей", - сообщает биржа.
Физические лица сократили объем инвестиций в акции на 21,5 миллиарда рублей, объем вложений в паи фондов составил 49,1 миллиарда, в облигации - 82,5 миллиарда. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 77,8%, в объеме торгов облигациями – 39,7%, на спот-рынке валюты - 8,3%, на срочном рынке - 64,7%.
В августе 2024 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (32% и 7% соответственно), акции "Лукойла" (15%), "Газпрома" (14%), "Роснефти" (6%), "Яндекса" (6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), акции "Норникеля" (5%), "Т-Банка" (4%) и акции "Новатэка" (4%).
Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 12,6%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 85%, активнее всего совершая торговые операции с паями БПИФа денежного рынка "Ликвидность", акциями Сбербанка, "Газпрома", "Лукойла", "Яндекса", Т-Банка, "Мечела", "Новатэка", ВТБ и "Татнефти".
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам августа составило 5,84 миллиона. Торговый оборот на счетах ИИС в августе составил 226,8 миллиарда рублей. В структуре оборота 75% – сделки с акциями, 9% – с облигациями и 16% – с паями фондов.
Регионами–лидерами по количеству открытых ИИС стали Москва (583,3 тысячи счетов), Московская область (346,1 тысячи) и Санкт-Петербург (282,4 тысячи). За ними следуют Свердловская область (193,9 тысячи), Краснодарский край (189,1 тысячи), Башкирия (181,6 тысячи), Татарстан (161,9 тысячи), Ростовская (152,3 тысячи), Челябинская (144,0 тысячи) и Самарская области (134,3 тысячи).
 
ЭкономикаРОССИЯМосбиржа
 
 
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