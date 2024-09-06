https://1prime.ru/20240906/moshennik-851383783.html

В МИД предупредили о мошенниках, ворующих персональные данные

В МИД предупредили о мошенниках, ворующих персональные данные - 06.09.2024, ПРАЙМ

В МИД предупредили о мошенниках, ворующих персональные данные

Злоумышленники используют данные человека, имеющиеся в открытом доступе в интернете - фамилию, имя, отчество, дату рождения, чтобы начать разговор, а затем... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T11:01+0300

2024-09-06T11:01+0300

2024-09-06T11:02+0300

мария захарова

мошенники

кибермошенники

мид рф

персональные данные

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Злоумышленники используют данные человека, имеющиеся в открытом доступе в интернете - фамилию, имя, отчество, дату рождения, чтобы начать разговор, а затем удерживают внимание собеседника с помощью более личной информации. Это становится причиной утечки большего количества личных данных, рассказала директор департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова. "Какие данные используются? Ну понятно, что первичка: имя, фамилия, отчество, дата рождения, адрес, телефон, но это база… А дальше называются более детальные, закрытые вещи, которые, очевидно, и являются для человека триггером начала разговора. Место работы не сегодняшнее, а, например, предыдущее", - подчеркнула официальный представитель министерства иностранных дел в рамках сессии "Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели" на ВЭФ-2024.Она также заявила, что в интернете до сих пор распространяется огромное количество незащищенной личной информации пользователей. Именно поэтому мошенники могут без труда заинтересовать и расположить к себе практически любого человека, назвав несколько фактов его биографии.

https://1prime.ru/20240906/durov-851381270.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, мошенники, кибермошенники, мид рф, персональные данные