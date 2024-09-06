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В МИД предупредили о мошенниках, ворующих персональные данные - 06.09.2024, ПРАЙМ
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В МИД предупредили о мошенниках, ворующих персональные данные
В МИД предупредили о мошенниках, ворующих персональные данные - 06.09.2024, ПРАЙМ
В МИД предупредили о мошенниках, ворующих персональные данные
Злоумышленники используют данные человека, имеющиеся в открытом доступе в интернете - фамилию, имя, отчество, дату рождения, чтобы начать разговор, а затем... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T11:01+0300
2024-09-06T11:02+0300
мария захарова
мошенники
кибермошенники
мид рф
персональные данные
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Злоумышленники используют данные человека, имеющиеся в открытом доступе в интернете - фамилию, имя, отчество, дату рождения, чтобы начать разговор, а затем удерживают внимание собеседника с помощью более личной информации. Это становится причиной утечки большего количества личных данных, рассказала директор департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова. "Какие данные используются? Ну понятно, что первичка: имя, фамилия, отчество, дата рождения, адрес, телефон, но это база… А дальше называются более детальные, закрытые вещи, которые, очевидно, и являются для человека триггером начала разговора. Место работы не сегодняшнее, а, например, предыдущее", - подчеркнула официальный представитель министерства иностранных дел в рамках сессии "Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели" на ВЭФ-2024.Она также заявила, что в интернете до сих пор распространяется огромное количество незащищенной личной информации пользователей. Именно поэтому мошенники могут без труда заинтересовать и расположить к себе практически любого человека, назвав несколько фактов его биографии.
https://1prime.ru/20240906/durov-851381270.html
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мария захарова, мошенники, кибермошенники, мид рф, персональные данные
Мария Захарова, МОШЕННИКИ, кибермошенники, МИД РФ, персональные данные
11:01 06.09.2024 (обновлено: 11:02 06.09.2024)
 
В МИД предупредили о мошенниках, ворующих персональные данные

Захарова: мошенники обманывают людей с помощью личной информации из интернета

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Злоумышленники используют данные человека, имеющиеся в открытом доступе в интернете - фамилию, имя, отчество, дату рождения, чтобы начать разговор, а затем удерживают внимание собеседника с помощью более личной информации. Это становится причиной утечки большего количества личных данных, рассказала директор департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова.
"Какие данные используются? Ну понятно, что первичка: имя, фамилия, отчество, дата рождения, адрес, телефон, но это база… А дальше называются более детальные, закрытые вещи, которые, очевидно, и являются для человека триггером начала разговора. Место работы не сегодняшнее, а, например, предыдущее", - подчеркнула официальный представитель министерства иностранных дел в рамках сессии "Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели" на ВЭФ-2024.
Она также заявила, что в интернете до сих пор распространяется огромное количество незащищенной личной информации пользователей. Именно поэтому мошенники могут без труда заинтересовать и расположить к себе практически любого человека, назвав несколько фактов его биографии.
М. Захарова на форуме Территория смыслов в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
Захарова назвала самое трагикомичное в ситуации вокруг Дурова
09:40
 
Мария ЗахароваМОШЕННИКИкибермошенникиМИД РФперсональные данные
 
 
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