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Зеленский обратился к Западу с дерзким требованием
Зеленский обратился к Западу с дерзким требованием - 06.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский обратился к Западу с дерзким требованием
Глава киевского режима Владимир Зеленский выставил очередное требование по поставке вооружений на Украину. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T12:21+0300
2024-09-06T12:21+0300
2024-09-06T12:52+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
поставки вооружения
военная помощь украине
украина
запад
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский выставил очередное требование по поставке вооружений на Украину. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после прибытия в ФРГ."Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров..." — следует из его сообщения.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.
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владимир зеленский, поставки вооружения, военная помощь украине, украина, запад
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, поставки вооружения, военная помощь Украине, УКРАИНА, ЗАПАД
Зеленский обратился к Западу с дерзким требованием
Зеленский прилетел в Германию и потребовал дальнобойное оружие
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский выставил очередное требование по поставке вооружений на Украину. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после прибытия в ФРГ.
"Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров..." — следует из его сообщения.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.
У Минобороны Украины закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ