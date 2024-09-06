https://1prime.ru/20240906/oruzhie-851386278.html

Зеленский обратился к Западу с дерзким требованием

Зеленский обратился к Западу с дерзким требованием - 06.09.2024, ПРАЙМ

Зеленский обратился к Западу с дерзким требованием

Глава киевского режима Владимир Зеленский выставил очередное требование по поставке вооружений на Украину. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T12:21+0300

2024-09-06T12:21+0300

2024-09-06T12:52+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

поставки вооружения

военная помощь украине

украина

запад

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский выставил очередное требование по поставке вооружений на Украину. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после прибытия в ФРГ."Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров..." — следует из его сообщения.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.

https://1prime.ru/20240906/ukraina-851385854.html

украина

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владимир зеленский, поставки вооружения, военная помощь украине, украина, запад