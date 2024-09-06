https://1prime.ru/20240906/otnosheniya-851376592.html
Захарова рассказала, что объединяет Россию и Северную Корею
Захарова рассказала, что объединяет Россию и Северную Корею - 06.09.2024, ПРАЙМ
Захарова рассказала, что объединяет Россию и Северную Корею
И Россия, и КНДР столкнулись с серьезными вызовами санкционной войны, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом она рассказала в | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T06:37+0300
2024-09-06T06:37+0300
2024-09-06T06:37+0300
вэф-2024
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мария захарова
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. И Россия, и КНДР столкнулись с серьезными вызовами санкционной войны, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом она рассказала в ходе Восточного экономического форума."Мы вместе находимся в одном регионе и субрегионе, мы имеем ряд совпадающих взглядов на международную обстановку", - подчеркнула она, комментируя отношения двух государств.ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
https://1prime.ru/20240906/sanktsii-851375639.html
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россия, кндр, санкционное давление, мария захарова
ВЭФ-2024, РОССИЯ, КНДР, санкционное давление, Мария Захарова
Захарова рассказала, что объединяет Россию и Северную Корею
Захарова об отношениях РФ и КНДР: мы проходим невероятные вызовы санкционной войны
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. И Россия, и КНДР столкнулись с серьезными вызовами санкционной войны, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом она рассказала в ходе Восточного экономического форума.
"Мы вместе находимся в одном регионе и субрегионе, мы имеем ряд совпадающих взглядов на международную обстановку", - подчеркнула она, комментируя отношения двух государств.
ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
"Запад опять обманул": Захарова прокомментировала санкции против КНДР