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Захарова рассказала, что объединяет Россию и Северную Корею - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Захарова рассказала, что объединяет Россию и Северную Корею
Захарова рассказала, что объединяет Россию и Северную Корею - 06.09.2024, ПРАЙМ
Захарова рассказала, что объединяет Россию и Северную Корею
И Россия, и КНДР столкнулись с серьезными вызовами санкционной войны, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом она рассказала в | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T06:37+0300
2024-09-06T06:37+0300
вэф-2024
россия
кндр
санкционное давление
мария захарова
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. И Россия, и КНДР столкнулись с серьезными вызовами санкционной войны, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом она рассказала в ходе Восточного экономического форума."Мы вместе находимся в одном регионе и субрегионе, мы имеем ряд совпадающих взглядов на международную обстановку", - подчеркнула она, комментируя отношения двух государств.ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
https://1prime.ru/20240906/sanktsii-851375639.html
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россия, кндр, санкционное давление, мария захарова
ВЭФ-2024, РОССИЯ, КНДР, санкционное давление, Мария Захарова
06:37 06.09.2024
 
Захарова рассказала, что объединяет Россию и Северную Корею

Захарова об отношениях РФ и КНДР: мы проходим невероятные вызовы санкционной войны

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. И Россия, и КНДР столкнулись с серьезными вызовами санкционной войны, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом она рассказала в ходе Восточного экономического форума.
"Мы вместе находимся в одном регионе и субрегионе, мы имеем ряд совпадающих взглядов на международную обстановку", - подчеркнула она, комментируя отношения двух государств.
ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
ВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
"Запад опять обманул": Захарова прокомментировала санкции против КНДР
05:38
 
ВЭФ-2024РОССИЯКНДРсанкционное давлениеМария Захарова
 
 
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