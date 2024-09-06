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Захарова рассказала, что объединяет Россию и Северную Корею

Захарова рассказала, что объединяет Россию и Северную Корею - 06.09.2024, ПРАЙМ

Захарова рассказала, что объединяет Россию и Северную Корею

И Россия, и КНДР столкнулись с серьезными вызовами санкционной войны, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом она рассказала в | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T06:37+0300

2024-09-06T06:37+0300

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вэф-2024

россия

кндр

санкционное давление

мария захарова

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. И Россия, и КНДР столкнулись с серьезными вызовами санкционной войны, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом она рассказала в ходе Восточного экономического форума."Мы вместе находимся в одном регионе и субрегионе, мы имеем ряд совпадающих взглядов на международную обстановку", - подчеркнула она, комментируя отношения двух государств.ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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кндр

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россия, кндр, санкционное давление, мария захарова