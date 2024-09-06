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На ВЭФ объявили о создании Африканско-Российской торговой палаты
На ВЭФ объявили о создании Африканско-Российской торговой палаты - 06.09.2024, ПРАЙМ
На ВЭФ объявили о создании Африканско-Российской торговой палаты
Председатель торгово-промышленной палаты Кот-д-Ивуара и России Дуэ Тай рассказал о ее расширении до Африканско-Российской торгово-промышленной палаты. Об этом... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T06:49+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Председатель торгово-промышленной палаты Кот-д-Ивуара и России Дуэ Тай рассказал о ее расширении до Африканско-Российской торгово-промышленной палаты. Об этом стало известно корреспонденту новостного агентства РИА Новости. Председатель торгпалаты также подчеркнул, что своими главными задачами организация видит развитие бизнеса, а также защиту прав предпринимателей, поддержание проектов на неблагополучных территориях с целью снижения уровня бедности, улучшения качества жизни граждан и противодействия преступности и терроризму. ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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ВЭФ-2024, Кот-д"Ивуар, РОССИЯ, АФРИКА, Бизнес, предпринимательство, сотрудничество
На ВЭФ объявили о создании Африканско-Российской торговой палаты
На ВЭФ объявили о расширении Торгово-промышленной палаты Кот-д-Ивуара и России
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Председатель торгово-промышленной палаты Кот-д-Ивуара и России Дуэ Тай рассказал о ее расширении до Африканско-Российской торгово-промышленной палаты. Об этом стало известно корреспонденту новостного агентства РИА Новости.
Председатель торгпалаты также подчеркнул, что своими главными задачами организация видит развитие бизнеса, а также защиту прав предпринимателей, поддержание проектов на неблагополучных территориях с целью снижения уровня бедности, улучшения качества жизни граждан и противодействия преступности и терроризму.
ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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