https://1prime.ru/20240906/palata-851376752.html

На ВЭФ объявили о создании Африканско-Российской торговой палаты

На ВЭФ объявили о создании Африканско-Российской торговой палаты - 06.09.2024, ПРАЙМ

На ВЭФ объявили о создании Африканско-Российской торговой палаты

Председатель торгово-промышленной палаты Кот-д-Ивуара и России Дуэ Тай рассказал о ее расширении до Африканско-Российской торгово-промышленной палаты. Об этом... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T06:49+0300

2024-09-06T06:49+0300

2024-09-06T06:49+0300

вэф-2024

кот-д"ивуар

россия

африка

бизнес

предпринимательство

сотрудничество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/03/851295013_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5970166a1be7b1b203398db8241ec1ac.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Председатель торгово-промышленной палаты Кот-д-Ивуара и России Дуэ Тай рассказал о ее расширении до Африканско-Российской торгово-промышленной палаты. Об этом стало известно корреспонденту новостного агентства РИА Новости. Председатель торгпалаты также подчеркнул, что своими главными задачами организация видит развитие бизнеса, а также защиту прав предпринимателей, поддержание проектов на неблагополучных территориях с целью снижения уровня бедности, улучшения качества жизни граждан и противодействия преступности и терроризму. ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

https://1prime.ru/20240906/zhile-851375268.html

кот-д"ивуар

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кот-д"ивуар, россия, африка, бизнес, предпринимательство, сотрудничество