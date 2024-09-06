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В Пентагоне рассказали о роли дальнобойных ракет в украинском конфликте
В Пентагоне рассказали о роли дальнобойных ракет в украинском конфликте - 06.09.2024, ПРАЙМ
В Пентагоне рассказали о роли дальнобойных ракет в украинском конфликте
США считают, что, несмотря на регулярные просьбы Киева, предоставление дальнобойных ракет не сыграет решающую роль в конфликте, заявил в пятницу глава Пентагона | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T21:29+0300
2024-09-06T21:29+0300
2024-09-06T21:29+0300
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ВАШИНГТОН, 6 сен - ПРАЙМ. США считают, что, несмотря на регулярные просьбы Киева, предоставление дальнобойных ракет не сыграет решающую роль в конфликте, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин. "Я не думаю, что какая-то одна конкретная техническая мощность будет иметь решающее значение", - заявил Остин в ответ на вопрос о дальнобойном оружии на пресс-конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии. Он отметил, что большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости даже для дальнобойного оружия. В четверг Пентагон сообщил, что использование Киевом дальнобойных средств поражения не будет иметь большого стратегического значения и не позволит достичь российских военных аэродромов.
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сша, пентагон, ракеты, украина
Вооружения, США, Пентагон, ракеты, УКРАИНА
В Пентагоне рассказали о роли дальнобойных ракет в украинском конфликте
Пентагон: дальнобойные ракеты у Украины не сыграют решающую роль в конфликте
ВАШИНГТОН, 6 сен - ПРАЙМ. США считают, что, несмотря на регулярные просьбы Киева, предоставление дальнобойных ракет не сыграет решающую роль в конфликте, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин.
"Я не думаю, что какая-то одна конкретная техническая мощность будет иметь решающее значение", - заявил Остин в ответ на вопрос о дальнобойном оружии на пресс-конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.
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Он отметил, что большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости даже для дальнобойного оружия.
В четверг Пентагон сообщил, что использование Киевом дальнобойных средств поражения не будет иметь большого стратегического значения и не позволит достичь российских военных аэродромов.