https://1prime.ru/20240906/pentagon-851399255.html

В Пентагоне рассказали о роли дальнобойных ракет в украинском конфликте

В Пентагоне рассказали о роли дальнобойных ракет в украинском конфликте - 06.09.2024, ПРАЙМ

В Пентагоне рассказали о роли дальнобойных ракет в украинском конфликте

США считают, что, несмотря на регулярные просьбы Киева, предоставление дальнобойных ракет не сыграет решающую роль в конфликте, заявил в пятницу глава Пентагона | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T21:29+0300

2024-09-06T21:29+0300

2024-09-06T21:29+0300

вооружения

сша

пентагон

ракеты

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ВАШИНГТОН, 6 сен - ПРАЙМ. США считают, что, несмотря на регулярные просьбы Киева, предоставление дальнобойных ракет не сыграет решающую роль в конфликте, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин. "Я не думаю, что какая-то одна конкретная техническая мощность будет иметь решающее значение", - заявил Остин в ответ на вопрос о дальнобойном оружии на пресс-конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии. Он отметил, что большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости даже для дальнобойного оружия. В четверг Пентагон сообщил, что использование Киевом дальнобойных средств поражения не будет иметь большого стратегического значения и не позволит достичь российских военных аэродромов.

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сша

пентагон

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, пентагон, ракеты, украина