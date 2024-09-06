https://1prime.ru/20240906/peskov-851390247.html

В США наступит момент, когда не надо будет использовать РФ, заявил Песков

В США наступит момент, когда не надо будет использовать РФ, заявил Песков - 06.09.2024, ПРАЙМ

В США наступит момент, когда не надо будет использовать РФ, заявил Песков

В Вашингтоне может наступит момент, когда ему не нужно будет использовать Москву и приносить в жертву российско-американские отношения, отметил официальный... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T14:15+0300

2024-09-06T14:15+0300

2024-09-06T14:15+0300

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. В Вашингтоне может наступит момент, когда ему не нужно будет использовать Москву и приносить в жертву российско-американские отношения, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."И как раз президент и говорил, что может быть и возникнет такая ситуация, когда у американцев больше не будет такой потребности использовать нашу страну как инструмент политической борьбы и приносить наши двусторонние отношения в жертву интересам этой внутриполитической борьбы", - сказал пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина в ответ на вопрос о реакции американских СМИ на слова Путина на пленарной сессии ВЭФ.Ранее Путин в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме сообщил, что Москва поддержит кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис в борьбе за пост главы Белого дома. Путин также пошутил, что у Харрис такой заразительный смех, что позволяет сделать вывод, что у нее все хорошо.Камала Харрис вошла в президентскую гонку недавно, сменив своего однопартийца и действущего американского президента Джо Байдена. Оппонентом Харрис от республиканского лагеря выступает Дональд Трамп.Президентские выборы в США состоятся 5 ноября текущего года.

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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин