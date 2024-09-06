Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в Восточной Германии "победил" Путин - 06.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240906/pobeda-851391027.html
СМИ: в Восточной Германии "победил" Путин
СМИ: в Восточной Германии "победил" Путин - 06.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: в Восточной Германии "победил" Путин
Пророссийские партии набирают популярность в Восточной Германии, а значительная часть электората Христианско-демократического союза Германии (ХДС) поддерживает... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T14:48+0300
2024-09-06T14:48+0300
политика
германия
сара вагенкнехт
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Пророссийские партии набирают популярность в Восточной Германии, а значительная часть электората Христианско-демократического союза Германии (ХДС) поддерживает дружественные Кремлю взгляды, говорится в материале издания Politico."На региональных выборах на бывшем коммунистическом востоке в минувшее воскресенье вверх взмыли дружественные России партии с обоих концов политического спектра — и уже потребовали, чтобы руководство страны решительно сменило подход к Кремлю", - сказано в публикации.Авторы материала отметили, что одной из этих партий является левопопулистский Союз Сары Вагенкнехт, занявший третье место на выборах. Новая партия требует остановить план размещения американских ракет в Германии с 2026 года.Ко всему прочему, члены Союза Сары Вагенкнехт заявили, что не будут сотрудничать с теми, кто поддерживает размещение американских ракет и считают, что это увеличит риск вовлечения Берлина в войну.Эта позиция ставит ХДС в сложное положение, так как они должны возглавить коалиционные переговоры, а Союз Сары Вагенкнехт неоднозначно воспринимается ХДС на национальном уровне.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240902/sholts-851277845.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, сара вагенкнехт
Политика, ГЕРМАНИЯ, Сара Вагенкнехт
14:48 06.09.2024
 
СМИ: в Восточной Германии "победил" Путин

Politico: "Союз Сары Вагенкнехт" и АдГ упрочили позиции на выборах в бывшей ГДР

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© fotolia.com / DOC RABE Media
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Пророссийские партии набирают популярность в Восточной Германии, а значительная часть электората Христианско-демократического союза Германии (ХДС) поддерживает дружественные Кремлю взгляды, говорится в материале издания Politico.
"На региональных выборах на бывшем коммунистическом востоке в минувшее воскресенье вверх взмыли дружественные России партии с обоих концов политического спектра — и уже потребовали, чтобы руководство страны решительно сменило подход к Кремлю", - сказано в публикации.
Авторы материала отметили, что одной из этих партий является левопопулистский Союз Сары Вагенкнехт, занявший третье место на выборах. Новая партия требует остановить план размещения американских ракет в Германии с 2026 года.
Ко всему прочему, члены Союза Сары Вагенкнехт заявили, что не будут сотрудничать с теми, кто поддерживает размещение американских ракет и считают, что это увеличит риск вовлечения Берлина в войну.
Эта позиция ставит ХДС в сложное положение, так как они должны возглавить коалиционные переговоры, а Союз Сары Вагенкнехт неоднозначно воспринимается ХДС на национальном уровне.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Эксперт объяснил, почему оппозиция обошла Шольца в Тюрингии и Саксонии
2 сентября, 16:11
 
ПолитикаГЕРМАНИЯСара Вагенкнехт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала