https://1prime.ru/20240906/pobeda-851391027.html

СМИ: в Восточной Германии "победил" Путин

СМИ: в Восточной Германии "победил" Путин - 06.09.2024, ПРАЙМ

СМИ: в Восточной Германии "победил" Путин

Пророссийские партии набирают популярность в Восточной Германии, а значительная часть электората Христианско-демократического союза Германии (ХДС) поддерживает... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T14:48+0300

2024-09-06T14:48+0300

2024-09-06T14:48+0300

политика

германия

сара вагенкнехт

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Пророссийские партии набирают популярность в Восточной Германии, а значительная часть электората Христианско-демократического союза Германии (ХДС) поддерживает дружественные Кремлю взгляды, говорится в материале издания Politico."На региональных выборах на бывшем коммунистическом востоке в минувшее воскресенье вверх взмыли дружественные России партии с обоих концов политического спектра — и уже потребовали, чтобы руководство страны решительно сменило подход к Кремлю", - сказано в публикации.Авторы материала отметили, что одной из этих партий является левопопулистский Союз Сары Вагенкнехт, занявший третье место на выборах. Новая партия требует остановить план размещения американских ракет в Германии с 2026 года.Ко всему прочему, члены Союза Сары Вагенкнехт заявили, что не будут сотрудничать с теми, кто поддерживает размещение американских ракет и считают, что это увеличит риск вовлечения Берлина в войну.Эта позиция ставит ХДС в сложное положение, так как они должны возглавить коалиционные переговоры, а Союз Сары Вагенкнехт неоднозначно воспринимается ХДС на национальном уровне.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240902/sholts-851277845.html

германия

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германия, сара вагенкнехт