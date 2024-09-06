https://1prime.ru/20240906/pobeda-851391027.html
СМИ: в Восточной Германии "победил" Путин
СМИ: в Восточной Германии "победил" Путин - 06.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: в Восточной Германии "победил" Путин
Пророссийские партии набирают популярность в Восточной Германии, а значительная часть электората Христианско-демократического союза Германии (ХДС) поддерживает... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T14:48+0300
2024-09-06T14:48+0300
2024-09-06T14:48+0300
политика
германия
сара вагенкнехт
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Пророссийские партии набирают популярность в Восточной Германии, а значительная часть электората Христианско-демократического союза Германии (ХДС) поддерживает дружественные Кремлю взгляды, говорится в материале издания Politico."На региональных выборах на бывшем коммунистическом востоке в минувшее воскресенье вверх взмыли дружественные России партии с обоих концов политического спектра — и уже потребовали, чтобы руководство страны решительно сменило подход к Кремлю", - сказано в публикации.Авторы материала отметили, что одной из этих партий является левопопулистский Союз Сары Вагенкнехт, занявший третье место на выборах. Новая партия требует остановить план размещения американских ракет в Германии с 2026 года.Ко всему прочему, члены Союза Сары Вагенкнехт заявили, что не будут сотрудничать с теми, кто поддерживает размещение американских ракет и считают, что это увеличит риск вовлечения Берлина в войну.Эта позиция ставит ХДС в сложное положение, так как они должны возглавить коалиционные переговоры, а Союз Сары Вагенкнехт неоднозначно воспринимается ХДС на национальном уровне.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240902/sholts-851277845.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, сара вагенкнехт
Политика, ГЕРМАНИЯ, Сара Вагенкнехт
СМИ: в Восточной Германии "победил" Путин
Politico: "Союз Сары Вагенкнехт" и АдГ упрочили позиции на выборах в бывшей ГДР
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Пророссийские партии набирают популярность в Восточной Германии, а значительная часть электората Христианско-демократического союза Германии (ХДС) поддерживает дружественные Кремлю взгляды, говорится в материале издания Politico.
"На региональных выборах на бывшем коммунистическом востоке в минувшее воскресенье вверх взмыли дружественные России партии с обоих концов политического спектра — и уже потребовали, чтобы руководство страны решительно сменило подход к Кремлю", - сказано в публикации.
Авторы материала отметили, что одной из этих партий является левопопулистский Союз Сары Вагенкнехт, занявший третье место на выборах. Новая партия требует остановить план размещения американских ракет в Германии с 2026 года.
Ко всему прочему, члены Союза Сары Вагенкнехт заявили, что не будут сотрудничать с теми, кто поддерживает размещение американских ракет и считают, что это увеличит риск вовлечения Берлина в войну.
Эта позиция ставит ХДС в сложное положение, так как они должны возглавить коалиционные переговоры, а Союз Сары Вагенкнехт неоднозначно воспринимается ХДС на национальном уровне.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Эксперт объяснил, почему оппозиция обошла Шольца в Тюрингии и Саксонии