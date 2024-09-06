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В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому - 06.09.2024, ПРАЙМ
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В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому
В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому - 06.09.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому
Пентагон обеспокоен сокращением собственных запасов оружия из-за продолжающейся помощи Украине, передает агентство Reuters. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T09:31+0300
2024-09-06T09:31+0300
политика
украина
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Пентагон обеспокоен сокращением собственных запасов оружия из-за продолжающейся помощи Украине, передает агентство Reuters."Помощники членов Конгресса заявили, что причина, по которой поставки оружия на Украину замедлились в этом году, не совсем ясна, но добавили, что отчасти это связано с обеспокоенностью Министерства обороны США истощением собственных запасов из-за проблем в американской военной промышленности с цепочками поставок", — говорится в материале издания.Белый дом также заявил о намерении объявить о новом пакете военной помощи Украине в ближайшие недели, отметили в публикации.Россия считает, что поставки оружия в Украину не только препятствуют урегулированию, но и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что такие поставки оружия являются законной целью для России, а США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая персонал на территории различных стран.
https://1prime.ru/20240905/zelenskiy-851371546.html
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украина, сша
Политика, УКРАИНА, США
09:31 06.09.2024
 
В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому

Reuters: США истощили свои военные запасы на фоне помощи Украине

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Пентагон обеспокоен сокращением собственных запасов оружия из-за продолжающейся помощи Украине, передает агентство Reuters.
"Помощники членов Конгресса заявили, что причина, по которой поставки оружия на Украину замедлились в этом году, не совсем ясна, но добавили, что отчасти это связано с обеспокоенностью Министерства обороны США истощением собственных запасов из-за проблем в американской военной промышленности с цепочками поставок", — говорится в материале издания.
Белый дом также заявил о намерении объявить о новом пакете военной помощи Украине в ближайшие недели, отметили в публикации.
Россия считает, что поставки оружия в Украину не только препятствуют урегулированию, но и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что такие поставки оружия являются законной целью для России, а США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая персонал на территории различных стран.
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