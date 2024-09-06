https://1prime.ru/20240906/pomosch-851380960.html
В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому
В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому - 06.09.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому
Пентагон обеспокоен сокращением собственных запасов оружия из-за продолжающейся помощи Украине, передает агентство Reuters. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T09:31+0300
2024-09-06T09:31+0300
2024-09-06T09:31+0300
политика
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Пентагон обеспокоен сокращением собственных запасов оружия из-за продолжающейся помощи Украине, передает агентство Reuters."Помощники членов Конгресса заявили, что причина, по которой поставки оружия на Украину замедлились в этом году, не совсем ясна, но добавили, что отчасти это связано с обеспокоенностью Министерства обороны США истощением собственных запасов из-за проблем в американской военной промышленности с цепочками поставок", — говорится в материале издания.Белый дом также заявил о намерении объявить о новом пакете военной помощи Украине в ближайшие недели, отметили в публикации.Россия считает, что поставки оружия в Украину не только препятствуют урегулированию, но и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что такие поставки оружия являются законной целью для России, а США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая персонал на территории различных стран.
https://1prime.ru/20240905/zelenskiy-851371546.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша
В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому
Reuters: США истощили свои военные запасы на фоне помощи Украине
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ.
Пентагон обеспокоен сокращением собственных запасов оружия из-за продолжающейся помощи Украине, передает
агентство Reuters.
"Помощники членов Конгресса заявили, что причина, по которой поставки оружия на Украину замедлились в этом году, не совсем ясна, но добавили, что отчасти это связано с обеспокоенностью Министерства обороны США истощением собственных запасов из-за проблем в американской военной промышленности с цепочками поставок", — говорится в материале издания.
Белый дом также заявил о намерении объявить о новом пакете военной помощи Украине в ближайшие недели, отметили в публикации.
Россия считает, что поставки оружия в Украину не только препятствуют урегулированию, но и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что такие поставки оружия являются законной целью для России, а США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая персонал на территории различных стран.
"Самых молодых": на Западе сделали тревожное заявление о Зеленском