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В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому

В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому - 06.09.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли страшное последствие помощи Зеленскому

Пентагон обеспокоен сокращением собственных запасов оружия из-за продолжающейся помощи Украине, передает агентство Reuters. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T09:31+0300

2024-09-06T09:31+0300

2024-09-06T09:31+0300

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Пентагон обеспокоен сокращением собственных запасов оружия из-за продолжающейся помощи Украине, передает агентство Reuters."Помощники членов Конгресса заявили, что причина, по которой поставки оружия на Украину замедлились в этом году, не совсем ясна, но добавили, что отчасти это связано с обеспокоенностью Министерства обороны США истощением собственных запасов из-за проблем в американской военной промышленности с цепочками поставок", — говорится в материале издания.Белый дом также заявил о намерении объявить о новом пакете военной помощи Украине в ближайшие недели, отметили в публикации.Россия считает, что поставки оружия в Украину не только препятствуют урегулированию, но и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что такие поставки оружия являются законной целью для России, а США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая персонал на территории различных стран.

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