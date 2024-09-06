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Пошлина на экспорт пшеницы РФ с 11 сентября снизится до 906,4 руб за тонну - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Пошлина на экспорт пшеницы РФ с 11 сентября снизится до 906,4 руб за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы РФ с 11 сентября снизится до 906,4 руб за тонну - 06.09.2024, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы РФ с 11 сентября снизится до 906,4 руб за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 11 по 17 сентября снизится до 906,4 рубля за тонну, на кукурузу - до 502,7 рубля, а на ячмень - останется... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T14:51+0300
2024-09-06T14:51+0300
минсельхоз
пшеница
пошлина на экспорт пшеницы
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 11 по 17 сентября снизится до 906,4 рубля за тонну, на кукурузу - до 502,7 рубля, а на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Экспортные пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) будут рассчитываться исходя из индикативной цены в 214,3 долларов за тонну, на ячмень — 180,7 долларов, на кукурузу — при цене 195,4 доллара за тонну.С 4 августа по 10 сентября в России действует пошлина на экспорт пшеницы. Она составляет 1115,7 рубля за тонну. На кукурузу пошлина составляет 724,5 рубля за тонну. А вот на ячмень пошлина остаётся нулевой.В России действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Она рассчитывается в рамках механизма зернового демпфера и зависит от цены экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и от среднеарифметического курса доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчёта. Полученные средства распределяются между регионами в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.С 1 июля в России выросли базовые цены для расчёта экспортных пошлин на зерновые культуры. Они увеличились на 1 тысячу рублей. В результате ставки пошлин в среднем стали ниже на 700 рублей за тонну. С такой инициативой ранее выступил Минсельхоз, а правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Теперь базовые экспортные цены на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин) составляют 18 тысяч рублей вместо прежних 17 тысяч, а на ячмень и кукурузу — 16 875 рублей вместо 15 875 рублей.
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минсельхоз, пшеница, пошлина на экспорт пшеницы
Минсельхоз, Пшеница, пошлина на экспорт пшеницы
14:51 06.09.2024
 
Пошлина на экспорт пшеницы РФ с 11 сентября снизится до 906,4 руб за тонну

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы РФ с 11 сентября снизится до 906,4 руб за тонну

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 11 по 17 сентября снизится до 906,4 рубля за тонну, на кукурузу - до 502,7 рубля, а на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Экспортные пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) будут рассчитываться исходя из индикативной цены в 214,3 долларов за тонну, на ячмень — 180,7 долларов, на кукурузу — при цене 195,4 доллара за тонну.
С 4 августа по 10 сентября в России действует пошлина на экспорт пшеницы. Она составляет 1115,7 рубля за тонну. На кукурузу пошлина составляет 724,5 рубля за тонну. А вот на ячмень пошлина остаётся нулевой.
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
В ФТС рассказали о поступлениях от экспортных пошлин
Вчера, 15:40
В России действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Она рассчитывается в рамках механизма зернового демпфера и зависит от цены экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и от среднеарифметического курса доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчёта. Полученные средства распределяются между регионами в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
С 1 июля в России выросли базовые цены для расчёта экспортных пошлин на зерновые культуры. Они увеличились на 1 тысячу рублей. В результате ставки пошлин в среднем стали ниже на 700 рублей за тонну. С такой инициативой ранее выступил Минсельхоз, а правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Теперь базовые экспортные цены на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин) составляют 18 тысяч рублей вместо прежних 17 тысяч, а на ячмень и кукурузу — 16 875 рублей вместо 15 875 рублей.
 
МинсельхозПшеницапошлина на экспорт пшеницы
 
 
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