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В Британии двумя слова отреагировали на заявление Путина - 06.09.2024, ПРАЙМ
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В Британии двумя слова отреагировали на заявление Путина
В Британии двумя слова отреагировали на заявление Путина - 06.09.2024, ПРАЙМ
В Британии двумя слова отреагировали на заявление Путина
Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в своем аккаунте в социальной сети X оценил шутку российского президента Владимира Путина о кандидате в... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T10:51+0300
2024-09-06T11:08+0300
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в своем аккаунте в социальной сети X оценил шутку российского президента Владимира Путина о кандидате в президенты США Камале Харрис."Топовый троллинг", — написал он.Ранее Путин на полях Восточного экономического форума пошутил, что раз Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать".Кроме того, глава государства ответил на вопрос, кто предпочтительнее для России в качестве президента - Байден или Дональд Трамп. По его словам, действующий президент США является более предпчтительным, так как Байден более опытный и более прогнозируемый.С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке проходит ежегодный Восточный экономический форум (ВЭФ). Генеральный информационным партнером мероприятия в этой раз выступает агентство РИА Новости.
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россия, сша, владимир путин
РОССИЯ, США, Владимир Путин
10:51 06.09.2024 (обновлено: 11:08 06.09.2024)
 
В Британии двумя слова отреагировали на заявление Путина

Политик Кертен двумя словами отреагировал на заявление Путина о Харрис на ВЭФ

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в своем аккаунте в социальной сети X оценил шутку российского президента Владимира Путина о кандидате в президенты США Камале Харрис.

"Топовый троллинг", — написал он.
Ранее Путин на полях Восточного экономического форума пошутил, что раз Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать".
Кроме того, глава государства ответил на вопрос, кто предпочтительнее для России в качестве президента - Байден или Дональд Трамп. По его словам, действующий президент США является более предпчтительным, так как Байден более опытный и более прогнозируемый.
С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке проходит ежегодный Восточный экономический форум (ВЭФ). Генеральный информационным партнером мероприятия в этой раз выступает агентство РИА Новости.
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