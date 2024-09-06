https://1prime.ru/20240906/puitn-851383068.html

В Британии двумя слова отреагировали на заявление Путина

В Британии двумя слова отреагировали на заявление Путина - 06.09.2024, ПРАЙМ

В Британии двумя слова отреагировали на заявление Путина

Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в своем аккаунте в социальной сети X оценил шутку российского президента Владимира Путина о кандидате в... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T10:51+0300

2024-09-06T10:51+0300

2024-09-06T11:08+0300

россия

сша

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851357646_0:93:3085:1829_1920x0_80_0_0_420c407a74d8d4df1de699e6d38feef9.jpg

МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в своем аккаунте в социальной сети X оценил шутку российского президента Владимира Путина о кандидате в президенты США Камале Харрис."Топовый троллинг", — написал он.Ранее Путин на полях Восточного экономического форума пошутил, что раз Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать".Кроме того, глава государства ответил на вопрос, кто предпочтительнее для России в качестве президента - Байден или Дональд Трамп. По его словам, действующий президент США является более предпчтительным, так как Байден более опытный и более прогнозируемый.С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке проходит ежегодный Восточный экономический форум (ВЭФ). Генеральный информационным партнером мероприятия в этой раз выступает агентство РИА Новости.

https://1prime.ru/20240906/putin-851381748.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, владимир путин