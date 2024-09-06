https://1prime.ru/20240906/puitn-851383068.html
В Британии двумя слова отреагировали на заявление Путина
В Британии двумя слова отреагировали на заявление Путина - 06.09.2024, ПРАЙМ
В Британии двумя слова отреагировали на заявление Путина
Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в своем аккаунте в социальной сети X оценил шутку российского президента Владимира Путина о кандидате в... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T10:51+0300
2024-09-06T10:51+0300
2024-09-06T11:08+0300
россия
сша
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851357646_0:93:3085:1829_1920x0_80_0_0_420c407a74d8d4df1de699e6d38feef9.jpg
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в своем аккаунте в социальной сети X оценил шутку российского президента Владимира Путина о кандидате в президенты США Камале Харрис."Топовый троллинг", — написал он.Ранее Путин на полях Восточного экономического форума пошутил, что раз Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать".Кроме того, глава государства ответил на вопрос, кто предпочтительнее для России в качестве президента - Байден или Дональд Трамп. По его словам, действующий президент США является более предпчтительным, так как Байден более опытный и более прогнозируемый.С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке проходит ежегодный Восточный экономический форум (ВЭФ). Генеральный информационным партнером мероприятия в этой раз выступает агентство РИА Новости.
https://1prime.ru/20240906/putin-851381748.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851357646_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a03fed3387a1ae9fde79017540868fa3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин
РОССИЯ, США, Владимир Путин
В Британии двумя слова отреагировали на заявление Путина
Политик Кертен двумя словами отреагировал на заявление Путина о Харрис на ВЭФ
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ.
Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен в своем аккаунте в социальной сети X
оценил шутку российского президента Владимира Путина о кандидате в президенты США Камале Харрис.
"Топовый троллинг", — написал он.
Ранее Путин на полях Восточного экономического форума пошутил, что раз Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать".
Кроме того, глава государства ответил на вопрос, кто предпочтительнее для России в качестве президента - Байден или Дональд Трамп. По его словам, действующий президент США является более предпчтительным, так как Байден более опытный и более прогнозируемый.
С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке проходит ежегодный Восточный экономический форум (ВЭФ). Генеральный информационным партнером мероприятия в этой раз выступает агентство РИА Новости.
В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ