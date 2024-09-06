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В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ
В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ - 06.09.2024, ПРАЙМ
В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ
Миллиардер из США Дэвид Сакс иронично обратился в гражданам страны после утверждения российского президента Владимира Путина на ВЭФ-2024 о кандидате в... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T09:58+0300
2024-09-06T09:58+0300
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Миллиардер из США Дэвид Сакс иронично обратился в гражданам страны после утверждения российского президента Владимира Путина на ВЭФ-2024 о кандидате в американские президенты Камале Харрис.Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.Ранее Путин на полях Восточного экономического форума пошутил, что раз Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать"."Все американцы должны выступить против Путина, отвергнув его предпочтительного кандидата, слабую и неэффективную Камалу Харрис", — сыронизировал он.С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивосток проходит ежегодный Восточный экономический форум (ВЭФ). Генеральный информационным партнером мероприятия в этой раз выступает агентство РИА Новости.
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РОССИЯ, ВЭФ-2024, США, Владимир Путин, Камала Харрис
В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ
Сакс обратился к американцам после слов Путина о Харрис на ВЭФ
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Миллиардер из США Дэвид Сакс иронично обратился в гражданам страны после утверждения российского президента Владимира Путина на ВЭФ-2024 о кандидате в американские президенты Камале Харрис.
Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х
.
Ранее Путин на полях Восточного экономического форума пошутил, что раз Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать".
"Все американцы должны выступить против Путина, отвергнув его предпочтительного кандидата, слабую и неэффективную Камалу Харрис", — сыронизировал он.
С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивосток проходит ежегодный Восточный экономический форум (ВЭФ). Генеральный информационным партнером мероприятия в этой раз выступает агентство РИА Новости.
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