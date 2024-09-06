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В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ

В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ - 06.09.2024, ПРАЙМ

В США обратились к американцам после заявления Путина на ВЭФ

Миллиардер из США Дэвид Сакс иронично обратился в гражданам страны после утверждения российского президента Владимира Путина на ВЭФ-2024 о кандидате в... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T09:58+0300

2024-09-06T09:58+0300

2024-09-06T09:58+0300

россия

вэф-2024

сша

владимир путин

камала харрис

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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Миллиардер из США Дэвид Сакс иронично обратился в гражданам страны после утверждения российского президента Владимира Путина на ВЭФ-2024 о кандидате в американские президенты Камале Харрис.Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.Ранее Путин на полях Восточного экономического форума пошутил, что раз Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать"."Все американцы должны выступить против Путина, отвергнув его предпочтительного кандидата, слабую и неэффективную Камалу Харрис", — сыронизировал он.С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивосток проходит ежегодный Восточный экономический форум (ВЭФ). Генеральный информационным партнером мероприятия в этой раз выступает агентство РИА Новости.

https://1prime.ru/20240901/kharris-851254674.html

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россия, вэф-2024, сша, владимир путин, камала харрис