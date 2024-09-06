https://1prime.ru/20240906/putin-851386943.html

На Западе обратились к американцам с вопросами после слов Путина на ВЭФ

На Западе обратились к американцам с вопросами после слов Путина на ВЭФ - 06.09.2024, ПРАЙМ

На Западе обратились к американцам с вопросами после слов Путина на ВЭФ

Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова российского президента Владимира Путина о кандидате в президенты США от Демократической партии Камале Харрис,... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T12:33+0300

2024-09-06T12:33+0300

2024-09-06T12:34+0300

политика

владимир путин

выборы в сша

дональд трамп

камала харрис

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз, комментируя слова российского президента Владимира Путина о кандидате в президенты США от Демократической партии Камале Харрис, шуточно призвал читателей задуматься о выборе при голосовании соперника демократки - экс-президента Дональда Трампа. Об этом написал в соцсети X."Итак, если Путину нравится смех Камалы, значит ли это, что вы должны голосовать за Трампа?" — подчеркнул он.Журналист также задался вопросом о том, будет ли считаться отданный голос за Трампа в связи с симпатией главы Кремля к кандидату от оппозиционной партии вмешательством в американские выборы. Боуз иронично заключил: "Если Путину нравится клубника, стоит ли тогда вам перестать ее есть?"Ранее в ходе ВЭФ-2024 Путин заявил, что Россия поддержит Харрис, так именно это рекомендовал сделать действующий президент Штатов Джо Байден.

https://1prime.ru/20240906/krizis-851383178.html

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владимир путин, выборы в сша, дональд трамп, камала харрис