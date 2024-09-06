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Личность Путина является частью политической борьбы в США, заявил Песков - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Личность Путина является частью политической борьбы в США, заявил Песков
Личность Путина является частью политической борьбы в США, заявил Песков - 06.09.2024, ПРАЙМ
Личность Путина является частью политической борьбы в США, заявил Песков
Россия и президент страны Владимир Путин стали неотъемлемой частью политической борьбы в Соединенных Штатах. Таким мнением поделился пресс-секретарь главы... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T13:41+0300
2024-09-06T13:41+0300
политика
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Россия и президент страны Владимир Путин стали неотъемлемой частью политической борьбы в Соединенных Штатах. Таким мнением поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."То, что и наша страна, и наш президент, наверное, к сожалению, являются неотъемлемой частью политической борьбы Соединенных Штатов – это очевидно", - отметил официальный представитель Кремля.В рамках пленарной сессии ВЭФ российский лидер отметил заразительный смех кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис и сказал, что это означает, что у нее все хорошо. Заявление президента вызвало вопросы у кандидата на пост главы Белого дома от Республиканцев Дональда Трампа, который признался, что не понимает, было ли это "оскорблением".
https://1prime.ru/20240904/peskov-851317627.html
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россия, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
13:41 06.09.2024
 
Личность Путина является частью политической борьбы в США, заявил Песков

Песков: Россия и Путин являются неотъемлемой частью политической борьбы в США

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Россия и президент страны Владимир Путин стали неотъемлемой частью политической борьбы в Соединенных Штатах. Таким мнением поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"То, что и наша страна, и наш президент, наверное, к сожалению, являются неотъемлемой частью политической борьбы Соединенных Штатов – это очевидно", - отметил официальный представитель Кремля.
В рамках пленарной сессии ВЭФ российский лидер отметил заразительный смех кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис и сказал, что это означает, что у нее все хорошо. Заявление президента вызвало вопросы у кандидата на пост главы Белого дома от Республиканцев Дональда Трампа, который признался, что не понимает, было ли это "оскорблением".
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
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4 сентября, 07:19
 
ПолитикаРОССИЯСШАДмитрий Песков
 
 
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