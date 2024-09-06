https://1prime.ru/20240906/putin-851389263.html
Личность Путина является частью политической борьбы в США, заявил Песков
Личность Путина является частью политической борьбы в США, заявил Песков - 06.09.2024, ПРАЙМ
Личность Путина является частью политической борьбы в США, заявил Песков
Россия и президент страны Владимир Путин стали неотъемлемой частью политической борьбы в Соединенных Штатах. Таким мнением поделился пресс-секретарь главы... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T13:41+0300
2024-09-06T13:41+0300
2024-09-06T13:41+0300
политика
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Россия и президент страны Владимир Путин стали неотъемлемой частью политической борьбы в Соединенных Штатах. Таким мнением поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."То, что и наша страна, и наш президент, наверное, к сожалению, являются неотъемлемой частью политической борьбы Соединенных Штатов – это очевидно", - отметил официальный представитель Кремля.В рамках пленарной сессии ВЭФ российский лидер отметил заразительный смех кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис и сказал, что это означает, что у нее все хорошо. Заявление президента вызвало вопросы у кандидата на пост главы Белого дома от Республиканцев Дональда Трампа, который признался, что не понимает, было ли это "оскорблением".
https://1prime.ru/20240904/peskov-851317627.html
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россия, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
Личность Путина является частью политической борьбы в США, заявил Песков
Песков: Россия и Путин являются неотъемлемой частью политической борьбы в США
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Россия и президент страны Владимир Путин стали неотъемлемой частью политической борьбы в Соединенных Штатах. Таким мнением поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"То, что и наша страна, и наш президент, наверное, к сожалению, являются неотъемлемой частью политической борьбы Соединенных Штатов – это очевидно", - отметил официальный представитель Кремля.
В рамках пленарной сессии ВЭФ российский лидер отметил заразительный смех кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис и сказал, что это означает, что у нее все хорошо. Заявление президента вызвало вопросы у кандидата на пост главы Белого дома от Республиканцев Дональда Трампа, который признался, что не понимает, было ли это "оскорблением".
Песков заявил о росте степени вовлеченности США в украинский конфликт