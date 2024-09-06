https://1prime.ru/20240906/putin-851389263.html

Личность Путина является частью политической борьбы в США, заявил Песков

Личность Путина является частью политической борьбы в США, заявил Песков - 06.09.2024, ПРАЙМ

Личность Путина является частью политической борьбы в США, заявил Песков

Россия и президент страны Владимир Путин стали неотъемлемой частью политической борьбы в Соединенных Штатах. Таким мнением поделился пресс-секретарь главы... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T13:41+0300

2024-09-06T13:41+0300

2024-09-06T13:41+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Россия и президент страны Владимир Путин стали неотъемлемой частью политической борьбы в Соединенных Штатах. Таким мнением поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."То, что и наша страна, и наш президент, наверное, к сожалению, являются неотъемлемой частью политической борьбы Соединенных Штатов – это очевидно", - отметил официальный представитель Кремля.В рамках пленарной сессии ВЭФ российский лидер отметил заразительный смех кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис и сказал, что это означает, что у нее все хорошо. Заявление президента вызвало вопросы у кандидата на пост главы Белого дома от Республиканцев Дональда Трампа, который признался, что не понимает, было ли это "оскорблением".

https://1prime.ru/20240904/peskov-851317627.html

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россия, сша, дмитрий песков