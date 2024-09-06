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Писториус разочарован отсутствием обещанных Украине систем ПВО Patriot

Писториус разочарован отсутствием обещанных Украине систем ПВО Patriot - 06.09.2024, ПРАЙМ

Писториус разочарован отсутствием обещанных Украине систем ПВО Patriot

Министр обороны ФРГ выразил разочарование тем, что страны Запада пока не предоставили Украине системы ПВО Patriot, хотя ранее в Вашингтоне были достигнуты... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T15:20+0300

2024-09-06T15:20+0300

2024-09-06T15:20+0300

вооружения

украина

пво

борис писториус

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ выразил разочарование тем, что страны Запада пока не предоставили Украине системы ПВО Patriot, хотя ранее в Вашингтоне были достигнуты соответствующие договоренности."Я тоже немного разочарован ... потому что мы договорились в Вашингтоне поставить больше систем ПВО Patriot любых типов, и на нынешний момент они все еще не прибыли в Киев. А они срочно нужны, особенно с учётом того, что зима близко", - сказал Писториус на пресс-конференции на авиабазе Рамштайн. Трансляцию вёл YouTube-канал одного из кипрских информационных порталов. Представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что США планируют передать Украине одну из старых батарей ПВО Patriot стоимостью 100 миллионов долларов в рамках последнего пакета военной помощи. Президент Румынии Клаус Йоханнис ранее на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Бухарест продолжает обсуждать с партнерами передачу систем Patriot Украине.В конце августа глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что обещанные Западом системы ПВО Patriot так и не были доставлены на Украину. В ответ заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх отвергла эти претензии.Россия считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением станут законной целью. США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками, но и подготовкой кадров. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, пво, борис писториус, фрг