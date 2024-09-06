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В "Пятерочке" назвали способы решения проблемы кадрового голода

В "Пятерочке" назвали способы решения проблемы кадрового голода - 06.09.2024, ПРАЙМ

В "Пятерочке" назвали способы решения проблемы кадрового голода

Роботы и искусственный интеллект помогут справиться с кадровым голодом на складах "Пятерочки" - решения с автономными мобильными роботами и... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T09:47+0300

2024-09-06T09:47+0300

2024-09-06T09:47+0300

экономика

пятерочка

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Роботы и искусственный интеллект помогут справиться с кадровым голодом на складах "Пятерочки" - решения с автономными мобильными роботами и роботами-погрузчиками уже работают в распределительном центре в Подольске, рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме директор по стратегическому маркетингу "Пятерочки" Михаил Ярцев. "Для нас искусственный интеллект – это возможность повысить качество попадания в потребность клиента. Мы уже стараемся применять нейросети для принятия операционных решений, для работы с обратной связью клиентов, для процессов на складах. Мы сейчас в Подольске протестировали ряд решений с автономными мобильными роботами и роботами-погрузчиками. Очень много складских операций можно делегировать роботам, можно автоматизировать, высвободив человеческие ресурсы, чтобы в том числе решить проблему кадрового голода", - сказал Ярцев. В этом году "Пятерочка" планирует частично автоматизировать 10 из 39 распределительных центров; в новых центрах роботы будут внедряться сразу же. Компания хочет найти способ полноценно автоматизировать распределительные центры - это позволит оптимизировать штат на 20%. По словам Ярцева в отдаленном будущем в супермаркетах - например, в "Перекрестке" - могут появиться роботы-помощники для покупателей. "У нас же таким помощником скорее станет мобильный телефон, то есть приложение. Но так, чтобы устройство помогало покупателю перемещаться по магазину, - я думаю, что такие решения возможно внедрить в наших флагманских "Пятерочках", - отметил Ярцев. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пятерочка