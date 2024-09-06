https://1prime.ru/20240906/rakety-851400442.html

Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух"

Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух" - 06.09.2024, ПРАЙМ

Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух"

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет "воздух-воздух" на сумму почти 691 миллион долларов, заявило в пятницу Агентство по... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T23:15+0300

2024-09-06T23:15+0300

2024-09-06T23:15+0300

вооружения

сша

нидерланды

ракеты

https://cdnn.1prime.ru/img/82785/21/827852153_0:98:2520:1516_1920x0_80_0_0_91d5d0406a87c68c00b44ba9431c64f7.jpg

ВАШИНГТОН, 6 сен – ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет "воздух-воздух" на сумму почти 691 миллион долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. По данным ведомства, нидерландское правительство запросило возможность приобретения 246 ракет этой разновидности, а также учебные снаряды и сопутствующее оборудование. Утверждается, что данная продажа не окажет негативного влияния на оборонные возможности США. Конгресс США уже уведомлен об этой сделке. Теперь у законодательного органа США есть 30 дней на то, чтобы рассмотреть ее и принять решение о возможной блокировке.

https://1prime.ru/20240906/ukraina-851400319.html

сша

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, нидерланды, ракеты