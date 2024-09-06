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Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух"
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух" - 06.09.2024, ПРАЙМ
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух"
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет "воздух-воздух" на сумму почти 691 миллион долларов, заявило в пятницу Агентство по... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T23:15+0300
2024-09-06T23:15+0300
2024-09-06T23:15+0300
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ВАШИНГТОН, 6 сен – ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет "воздух-воздух" на сумму почти 691 миллион долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. По данным ведомства, нидерландское правительство запросило возможность приобретения 246 ракет этой разновидности, а также учебные снаряды и сопутствующее оборудование. Утверждается, что данная продажа не окажет негативного влияния на оборонные возможности США. Конгресс США уже уведомлен об этой сделке. Теперь у законодательного органа США есть 30 дней на то, чтобы рассмотреть ее и принять решение о возможной блокировке.
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сша, нидерланды, ракеты
Вооружения, США, НИДЕРЛАНДЫ, ракеты
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух"
Пентагон: Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух-воздух" на $691 млн
ВАШИНГТОН, 6 сен – ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет "воздух-воздух" на сумму почти 691 миллион долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
По данным ведомства, нидерландское правительство запросило возможность приобретения 246 ракет этой разновидности, а также учебные снаряды и сопутствующее оборудование.
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Утверждается, что данная продажа не окажет негативного влияния на оборонные возможности США.
Конгресс США уже уведомлен об этой сделке. Теперь у законодательного органа США есть 30 дней на то, чтобы рассмотреть ее и принять решение о возможной блокировке.