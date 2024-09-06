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Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух" - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух"
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух" - 06.09.2024, ПРАЙМ
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух"
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет "воздух-воздух" на сумму почти 691 миллион долларов, заявило в пятницу Агентство по... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T23:15+0300
2024-09-06T23:15+0300
вооружения
сша
нидерланды
ракеты
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ВАШИНГТОН, 6 сен – ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет "воздух-воздух" на сумму почти 691 миллион долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. По данным ведомства, нидерландское правительство запросило возможность приобретения 246 ракет этой разновидности, а также учебные снаряды и сопутствующее оборудование. Утверждается, что данная продажа не окажет негативного влияния на оборонные возможности США. Конгресс США уже уведомлен об этой сделке. Теперь у законодательного органа США есть 30 дней на то, чтобы рассмотреть ее и принять решение о возможной блокировке.
https://1prime.ru/20240906/ukraina-851400319.html
сша
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сша, нидерланды, ракеты
Вооружения, США, НИДЕРЛАНДЫ, ракеты
23:15 06.09.2024
 
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух — воздух"

Пентагон: Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух-воздух" на $691 млн

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© Фото : U.S. State Department
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ВАШИНГТОН, 6 сен – ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет "воздух-воздух" на сумму почти 691 миллион долларов, заявило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
По данным ведомства, нидерландское правительство запросило возможность приобретения 246 ракет этой разновидности, а также учебные снаряды и сопутствующее оборудование.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
"Осталось недолго". В США увидели странную деталь в произошедшем в Киеве
Вчера, 22:51
Утверждается, что данная продажа не окажет негативного влияния на оборонные возможности США.
Конгресс США уже уведомлен об этой сделке. Теперь у законодательного органа США есть 30 дней на то, чтобы рассмотреть ее и принять решение о возможной блокировке.
 
ВооруженияСШАНИДЕРЛАНДЫракеты
 
 
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