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ЦБ зафиксировал рост международных резервов России
ЦБ зафиксировал рост международных резервов России - 06.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост международных резервов России
Международные резервы России на начало дня 1 сентября составили 613,7 миллиарда долларов против 602,1 миллиарда долларов на 1 августа, сообщил Банк России. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T16:09+0300
2024-09-06T16:09+0300
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банк россии
резервы
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 сентября составили 613,7 миллиарда долларов против 602,1 миллиарда долларов на 1 августа, сообщил Банк России. Таким образом, за август резервы увеличились на 11,665 миллиарда долларов, или на 1,94%.
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резервы
ЦБ зафиксировал рост международных резервов России
ЦБ: международные резервы РФ за август выросли на 1,94%, до $613,7 млрд
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 сентября составили 613,7 миллиарда долларов против 602,1 миллиарда долларов на 1 августа, сообщил Банк России.
Таким образом, за август резервы увеличились на 11,665 миллиарда долларов, или на 1,94%.