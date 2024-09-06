https://1prime.ru/20240906/rezervy-851393618.html

ЦБ зафиксировал рост международных резервов России

ЦБ зафиксировал рост международных резервов России - 06.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост международных резервов России

Международные резервы России на начало дня 1 сентября составили 613,7 миллиарда долларов против 602,1 миллиарда долларов на 1 августа, сообщил Банк России. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T16:09+0300

2024-09-06T16:09+0300

2024-09-06T16:09+0300

банк россии

резервы

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_32c1ad6183a290dcd488bba05864bdf6.jpg

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 сентября составили 613,7 миллиарда долларов против 602,1 миллиарда долларов на 1 августа, сообщил Банк России. Таким образом, за август резервы увеличились на 11,665 миллиарда долларов, или на 1,94%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

резервы