https://1prime.ru/20240906/rospatent-851386122.html

TikTok оспорил товарный знак Tik Tok Girl, принадлежащий ИП из Москвы

TikTok оспорил товарный знак Tik Tok Girl, принадлежащий ИП из Москвы - 06.09.2024, ПРАЙМ

TikTok оспорил товарный знак Tik Tok Girl, принадлежащий ИП из Москвы

Владеющая китайской соцсетью коротких видео компания TikTok Ltd и ее материнская Bytedance Ltd оспаривают в Суде по интеллектуальным правам регистрацию... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T12:11+0300

2024-09-06T12:11+0300

2024-09-06T12:12+0300

tiktok

bytedance

роспатент

товарный знак

суд

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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Владеющая китайской соцсетью коротких видео компания TikTok Ltd и ее материнская Bytedance Ltd оспаривают в Суде по интеллектуальным правам регистрацию Роспатентом товарного знака Tik Tok Girl на имя индивидуального предпринимателя из Москвы Бориса Свержина, следует из опубликованного определения суда. По данным Роспатента, бренд был зарегистрирован в 2021 году с приоритетом от 2020 года для единственного класса товаров, объединяющего косметические средства, парфюмерные изделия, эфирные масла, очищающие препараты и т.п. Владельцы соцсети считают, что регистрация нарушает их права на два товарных знака "ТикТок" и TikTok. Они были зарегистрированы в России позже, чем бренд Свержина, но, по мнению заявителей, предприниматель "не мог не знать о набирающей невероятную популярность социальной сети TikTok и решил воспользоваться этой популярностью и репутацией для привлечения внимания к своей продукции". TikTok и Bytedance отмечают также, что спорный бренд вводит потребителей в заблуждение относительно связи производителя товаров с соцсетью, тем более что ее основная аудитория в России – девушки от 13 до 24 лет (47,1%). "Позиционирование, направленное на введение в заблуждение потребителей за счет ассоциаций с известным и хорошо "раскрученным" продуктом, позволяет недобросовестным производителям привлечь внимание к собственным товарам и одновременно сэкономить на их продвижении и рекламе за счет паразитирования на чужой репутации", – приводится в решении Роспатента один из доводов заявителей. В доказательство своей позиции они представили соцопрос, из которого следует, что 95,5% опрошенных в ответ на вопрос, с чем у них ассоциируется оспариваемый товарный знак, ответили, что он ассоциируется с видеосервисом TikTok. Роспатент, однако, счел доводы владельцев сервиса неубедительными. Он указал, что в опросе нет ретроспективных данных на дату приоритета спорного бренда и что услуги, оказываемые заявителями, "не имеют ничего общего с товарами… из перечня оспариваемой регистрации". "Представляется неправдоподобным… что потребитель, приобретая товар… например, "пемза" под обозначением Tik Tok Girl, будет ожидать предоставление такой услуги, как предоставление видеоконтента, развлекательного видеосервиса", – говорится в решении ведомства. Суд пока не принял заявление TikTok и Bytedance к рассмотрению из-за процессуальных нарушений. Устранить недостатки заявители должны в течение месяца.

https://1prime.ru/20240906/moderatsiya-851384560.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

tiktok, bytedance, роспатент, товарный знак, суд