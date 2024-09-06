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Рубль на Мосбирже ускоряет снижение к юаню перед выходными

Рубль на Мосбирже ускоряет снижение к юаню перед выходными - 06.09.2024, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже ускоряет снижение к юаню перед выходными

Рубль вечером в пятницу ускоряет снижение против юаня, китайская валюта закрепляется выше 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T18:22+0300

2024-09-06T18:22+0300

2024-09-06T18:22+0300

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Рубль вечером в пятницу ускоряет снижение против юаня, китайская валюта закрепляется выше 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.54 мск растет на 13 копеек, до 12,63 рубля. Повышение составляет 1,1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,47-12,67 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 69,2 миллиарда рублей. В первой половине дня юань торговался не дороже 12,55 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,74 рубля (+0,7%). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,105 против 7,09 на форексе (дисконт в 0,2%). РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля к юаню на Московской бирже перед выходными снижается в направлении обозначенных на неделе минимумов (12,9 рубля за юань). "Давление на рубль продолжает оказывать вероятное сокращение поступлений от экспорта. Кроме его уменьшения в количественном выражении из-за санкций и геополитики, может усиливаться негативный эффект от снижения нефтяных цен. Очередное нисходящее движение нефти стартовало в июле, что с лагом в 1-2 месяца начинает отражаться на экспортной выручке", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Игроки российского валютного рынка обратили внимание на оценки ЦБ РФ, что чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами в августе снизились на 1% к июлю, до 11,9 миллиарда долларов. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.58 мск падает на 1,7%, до 71,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) теряет 0,1%, до 101 пункта. ПРОГНОЗЫ Значимых рисков для рубля со стороны платежного баланса по-прежнему нет, но курс, вероятно, будет постепенно смещаться с уровней около 87-90 рублей за доллар в сентябре до 90-95 рублей в четвертом квартале на фоне меньшего торгового профицита и сохранения оттока капитала, считает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". На следующей неделе юань вернется в район 12,9 рубля, официальный курс доллара в этом случае может находиться около 92 рублей, если курс американской валюты останется недалеко от текущего значения 7,15 юаня, отмечает Бабин.

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рубль, мосбиржа, доллар, юань, евро