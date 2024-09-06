Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций заканчивает неделю символическим ростом - 06.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240906/rynok-851397963.html
Российский рынок акций заканчивает неделю символическим ростом
Российский рынок акций заканчивает неделю символическим ростом - 06.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций заканчивает неделю символическим ростом
Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы показал небольшой рост, следует из данных Московской биржи. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T19:37+0300
2024-09-06T19:42+0300
рынки
мосбиржа
индекс мосбиржи
индекс ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/61/835586194_0:11:3243:1835_1920x0_80_0_0_246276ace5247b8fe3c05c62e9625b60.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы показал небольшой рост, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,07%, до 2 623,37 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,06%, до 920,06 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,02%, РТС — вырос на 0,49%. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевеет на 2,28%, до 71,03 доллара за баррель. "Эта неделя оказалась довольно позитивной для нашего рынка. Индекс Мосбиржи произвел отскок к своему предыдущему предполагаемому дну на уровне 2650 пунктов. В моменте даже потрогали 2660 пунктов. Однако закрепиться выше все же не удалось. Это означает риск отката к 2540 пунктам на следующей неделе, которая в свою очередь может быть омрачена тревожными ожиданиями по очередному заседанию ЦБ. В целом такой тип событий может провоцировать повышенную волатильность на рынке", — комментирует Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". "В пятницу, 6 сентября, российский фондовый рынок, открывшись в небольшом минусе, во второй половине дня сменил динамику на разнонаправленную при невысокой активности инвесторов перед выходными", - говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Она также добавила, что в России ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ на следующей неделе сразу на 2 процентных пункта немного ослабли после выхода данных о небольшом замедлении недельной инфляции в начале сентября. "Российский рынок акций завершает волатильную торговую неделю скромным снижением. Индекс Мосбиржи во вторник опускался ниже 2513 пунктов, обновив минимум 2024 года, однако в середине недели пытался отыграть позиции, а сейчас торгуется в районе 2610 пунктов", — комментирует Андрей Алексеев из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции ДЭК (+3,09%), расписки "Русагро" (+2,7%), акции "Совкомфлота" (+2,36%), расписки "Глобалтранса" (+2,21%), акции "Ренессанса" (+1,68%), "Алросы" (+1,66%) и префы "Татнефти" (+1,5%). В лидерах снижения стоимости – акции "Сегежи" (-7,04%), "Мечела" (обыкновенные акции снижаются на 3,25%, префы – на 2,31%), ЛСР (-2,56%), "Системы" (-2,27%), расписки "Эталона" (-2,2%) и акции ДВМП (-2,05%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи вполне может пережить качели от 2540 пунктов до следующей цели в 2710 пунктов. Что может выступить фактором роста? Например, позитивные данные по недельной инфляции, заявления представителей ЦБ, отчет "Сбера" за 8 месяцев. И все эти же события могут, наоборот, подкинуть негатив", — считает Рокотянская. Ее прогноз на индекс Мосбиржи на 9 сентября: 2620-2650 пунктов. По прогнозу Мильчаковой, индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в коридоре 2550-2650 пунктов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/61/835586194_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_dea5fde1113b54c8a865c0a0183a21a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, мосбиржа, индекс мосбиржи, индекс ртс
Рынки, Мосбиржа, индекс Мосбиржи, индекс РТС
19:37 06.09.2024 (обновлено: 19:42 06.09.2024)
 
Российский рынок акций заканчивает неделю символическим ростом

Российский рынок акций заканчивает неделю символическим ростом

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы показал небольшой рост, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,07%, до 2 623,37 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,06%, до 920,06 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,02%, РТС — вырос на 0,49%.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевеет на 2,28%, до 71,03 доллара за баррель.
"Эта неделя оказалась довольно позитивной для нашего рынка. Индекс Мосбиржи произвел отскок к своему предыдущему предполагаемому дну на уровне 2650 пунктов. В моменте даже потрогали 2660 пунктов. Однако закрепиться выше все же не удалось. Это означает риск отката к 2540 пунктам на следующей неделе, которая в свою очередь может быть омрачена тревожными ожиданиями по очередному заседанию ЦБ. В целом такой тип событий может провоцировать повышенную волатильность на рынке", — комментирует Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций".
"В пятницу, 6 сентября, российский фондовый рынок, открывшись в небольшом минусе, во второй половине дня сменил динамику на разнонаправленную при невысокой активности инвесторов перед выходными", - говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Она также добавила, что в России ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ на следующей неделе сразу на 2 процентных пункта немного ослабли после выхода данных о небольшом замедлении недельной инфляции в начале сентября.
"Российский рынок акций завершает волатильную торговую неделю скромным снижением. Индекс Мосбиржи во вторник опускался ниже 2513 пунктов, обновив минимум 2024 года, однако в середине недели пытался отыграть позиции, а сейчас торгуется в районе 2610 пунктов", — комментирует Андрей Алексеев из УК "Первая".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста стоимости – акции ДЭК (+3,09%), расписки "Русагро" (+2,7%), акции "Совкомфлота" (+2,36%), расписки "Глобалтранса" (+2,21%), акции "Ренессанса" (+1,68%), "Алросы" (+1,66%) и префы "Татнефти" (+1,5%).
В лидерах снижения стоимости – акции "Сегежи" (-7,04%), "Мечела" (обыкновенные акции снижаются на 3,25%, префы – на 2,31%), ЛСР (-2,56%), "Системы" (-2,27%), расписки "Эталона" (-2,2%) и акции ДВМП (-2,05%).

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи вполне может пережить качели от 2540 пунктов до следующей цели в 2710 пунктов. Что может выступить фактором роста? Например, позитивные данные по недельной инфляции, заявления представителей ЦБ, отчет "Сбера" за 8 месяцев. И все эти же события могут, наоборот, подкинуть негатив", — считает Рокотянская.
Ее прогноз на индекс Мосбиржи на 9 сентября: 2620-2650 пунктов.
По прогнозу Мильчаковой, индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в коридоре 2550-2650 пунктов.
 
РынкиМосбиржаиндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала