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Российский рынок акций заканчивает неделю символическим ростом

Российский рынок акций заканчивает неделю символическим ростом - 06.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций заканчивает неделю символическим ростом

Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы показал небольшой рост, следует из данных Московской биржи. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T19:37+0300

2024-09-06T19:37+0300

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы показал небольшой рост, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,07%, до 2 623,37 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,06%, до 920,06 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,02%, РТС — вырос на 0,49%. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дешевеет на 2,28%, до 71,03 доллара за баррель. "Эта неделя оказалась довольно позитивной для нашего рынка. Индекс Мосбиржи произвел отскок к своему предыдущему предполагаемому дну на уровне 2650 пунктов. В моменте даже потрогали 2660 пунктов. Однако закрепиться выше все же не удалось. Это означает риск отката к 2540 пунктам на следующей неделе, которая в свою очередь может быть омрачена тревожными ожиданиями по очередному заседанию ЦБ. В целом такой тип событий может провоцировать повышенную волатильность на рынке", — комментирует Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". "В пятницу, 6 сентября, российский фондовый рынок, открывшись в небольшом минусе, во второй половине дня сменил динамику на разнонаправленную при невысокой активности инвесторов перед выходными", - говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Она также добавила, что в России ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ на следующей неделе сразу на 2 процентных пункта немного ослабли после выхода данных о небольшом замедлении недельной инфляции в начале сентября. "Российский рынок акций завершает волатильную торговую неделю скромным снижением. Индекс Мосбиржи во вторник опускался ниже 2513 пунктов, обновив минимум 2024 года, однако в середине недели пытался отыграть позиции, а сейчас торгуется в районе 2610 пунктов", — комментирует Андрей Алексеев из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции ДЭК (+3,09%), расписки "Русагро" (+2,7%), акции "Совкомфлота" (+2,36%), расписки "Глобалтранса" (+2,21%), акции "Ренессанса" (+1,68%), "Алросы" (+1,66%) и префы "Татнефти" (+1,5%). В лидерах снижения стоимости – акции "Сегежи" (-7,04%), "Мечела" (обыкновенные акции снижаются на 3,25%, префы – на 2,31%), ЛСР (-2,56%), "Системы" (-2,27%), расписки "Эталона" (-2,2%) и акции ДВМП (-2,05%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи вполне может пережить качели от 2540 пунктов до следующей цели в 2710 пунктов. Что может выступить фактором роста? Например, позитивные данные по недельной инфляции, заявления представителей ЦБ, отчет "Сбера" за 8 месяцев. И все эти же события могут, наоборот, подкинуть негатив", — считает Рокотянская. Ее прогноз на индекс Мосбиржи на 9 сентября: 2620-2650 пунктов. По прогнозу Мильчаковой, индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в коридоре 2550-2650 пунктов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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