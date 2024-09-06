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"Запад опять обманул": Захарова прокомментировала санкции против КНДР
"Запад опять обманул": Захарова прокомментировала санкции против КНДР - 06.09.2024, ПРАЙМ
"Запад опять обманул": Захарова прокомментировала санкции против КНДР
Западные страны, инициируя бессрочные санкции против Северной Кореи, слукавили и обманули мировое сообщество, считает официальный представитель российского МИД... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T05:38+0300
2024-09-06T05:38+0300
2024-09-06T05:38+0300
политика
запад
кндр
мария захарова
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Западные страны, инициируя бессрочные санкции против Северной Кореи, слукавили и обманули мировое сообщество, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Ведь Запад ... опять заставил мировое сообщество себе поверить, говоря тогда о том, что это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность", - подчеркнула представитель в ходе одной из сессий Восточного экономического форума. При этом, уточнила политик, изначально ограничения преподносились Западом, как вынужденные меры для предотвращения терминального развития событий в регионе.Захарова также подчеркнула, что введенные санкции направлены исключительно против людей.
https://1prime.ru/20240905/ukraina-851374296.html
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запад, кндр, мария захарова
Политика, ЗАПАД, КНДР, Мария Захарова
"Запад опять обманул": Захарова прокомментировала санкции против КНДР
Захарова: Запад, инициируя бессрочные санкции против КНДР, обманул мировое сообщество
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Западные страны, инициируя бессрочные санкции против Северной Кореи, слукавили и обманули мировое сообщество, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Ведь Запад ... опять заставил мировое сообщество себе поверить, говоря тогда о том, что это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность", - подчеркнула представитель в ходе одной из сессий Восточного экономического форума. При этом, уточнила политик, изначально ограничения преподносились Западом, как вынужденные меры для предотвращения терминального развития событий в регионе.
Захарова также подчеркнула, что введенные санкции направлены исключительно против людей.
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