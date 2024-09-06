https://1prime.ru/20240906/sanktsii-851379681.html
В Кремле предупредили о санкциях против американских СМИ
В Кремле предупредили о санкциях против американских СМИ - 06.09.2024, ПРАЙМ
В Кремле предупредили о санкциях против американских СМИ
Россия даст адекватный ответ на наложение Соединенными Штатами санкций против медиагруппы "Россия Сегодня", рассказал официальный представитель Крелмя Дмитрий... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T08:58+0300
2024-09-06T08:58+0300
2024-09-06T08:58+0300
россия
санкции против рф
сми
сша
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849920162_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_1da8f0475d79d01e7a53ece417284e3d.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Россия даст адекватный ответ на наложение Соединенными Штатами санкций против медиагруппы "Россия Сегодня", рассказал официальный представитель Крелмя Дмитрий Песков.В этой связи пресс-секретарь российского президента отметил, что в России будут введены ограничения деятельности американских СМИ. По его словам, зеркального ответа в данной ситуации быть не может. "В Штатах нет государственного информационного агентства, и в Штатах нет государственного телеканала. Но, безусловно, меры, которые станут ограничениями для их СМИ в распространении их информации, здесь будут", - сказал Песков, комментируя санкции Вашингтона против "России Сегодня". "И они, собственно, уже и действуют во многом", - добавил он. Ранее 4 сентября Соединенные Штаты наложили санкции намедиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. В том числе, санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
https://1prime.ru/20240905/zakharova-851346622.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849920162_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_4cb3aa39eb34a4cfcbc100365a570fd1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции против рф, сми, сша, дмитрий песков
РОССИЯ, санкции против РФ, СМИ, США, Дмитрий Песков
В Кремле предупредили о санкциях против американских СМИ
Песков: РФ примет ограничительные меры против СМИ США из-за санкций Вашингтона
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Россия даст адекватный ответ на наложение Соединенными Штатами санкций против медиагруппы "Россия Сегодня", рассказал официальный представитель Крелмя Дмитрий Песков.
В этой связи пресс-секретарь российского президента отметил, что в России будут введены ограничения деятельности американских СМИ. По его словам, зеркального ответа в данной ситуации быть не может.
"В Штатах нет государственного информационного агентства, и в Штатах нет государственного телеканала. Но, безусловно, меры, которые станут ограничениями для их СМИ в распространении их информации, здесь будут", - сказал Песков, комментируя санкции Вашингтона против "России Сегодня".
"И они, собственно, уже и действуют во многом", - добавил он.
Ранее 4 сентября Соединенные Штаты наложили санкции намедиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. В том числе, санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
Захарова предупредила об ответе на санкции США против "России сегодня"