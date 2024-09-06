https://1prime.ru/20240906/sanktsii-851379681.html

В Кремле предупредили о санкциях против американских СМИ

В Кремле предупредили о санкциях против американских СМИ - 06.09.2024, ПРАЙМ

В Кремле предупредили о санкциях против американских СМИ

Россия даст адекватный ответ на наложение Соединенными Штатами санкций против медиагруппы "Россия Сегодня", рассказал официальный представитель Крелмя Дмитрий... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T08:58+0300

2024-09-06T08:58+0300

2024-09-06T08:58+0300

россия

санкции против рф

сми

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Россия даст адекватный ответ на наложение Соединенными Штатами санкций против медиагруппы "Россия Сегодня", рассказал официальный представитель Крелмя Дмитрий Песков.В этой связи пресс-секретарь российского президента отметил, что в России будут введены ограничения деятельности американских СМИ. По его словам, зеркального ответа в данной ситуации быть не может. "В Штатах нет государственного информационного агентства, и в Штатах нет государственного телеканала. Но, безусловно, меры, которые станут ограничениями для их СМИ в распространении их информации, здесь будут", - сказал Песков, комментируя санкции Вашингтона против "России Сегодня". "И они, собственно, уже и действуют во многом", - добавил он. Ранее 4 сентября Соединенные Штаты наложили санкции намедиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. В том числе, санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.

https://1prime.ru/20240905/zakharova-851346622.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, санкции против рф, сми, сша, дмитрий песков