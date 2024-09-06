Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле предупредили о санкциях против американских СМИ - 06.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240906/sanktsii-851379681.html
В Кремле предупредили о санкциях против американских СМИ
В Кремле предупредили о санкциях против американских СМИ - 06.09.2024, ПРАЙМ
В Кремле предупредили о санкциях против американских СМИ
Россия даст адекватный ответ на наложение Соединенными Штатами санкций против медиагруппы "Россия Сегодня", рассказал официальный представитель Крелмя Дмитрий... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T08:58+0300
2024-09-06T08:58+0300
россия
санкции против рф
сми
сша
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849920162_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_1da8f0475d79d01e7a53ece417284e3d.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Россия даст адекватный ответ на наложение Соединенными Штатами санкций против медиагруппы "Россия Сегодня", рассказал официальный представитель Крелмя Дмитрий Песков.В этой связи пресс-секретарь российского президента отметил, что в России будут введены ограничения деятельности американских СМИ. По его словам, зеркального ответа в данной ситуации быть не может. "В Штатах нет государственного информационного агентства, и в Штатах нет государственного телеканала. Но, безусловно, меры, которые станут ограничениями для их СМИ в распространении их информации, здесь будут", - сказал Песков, комментируя санкции Вашингтона против "России Сегодня". "И они, собственно, уже и действуют во многом", - добавил он. Ранее 4 сентября Соединенные Штаты наложили санкции намедиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. В том числе, санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
https://1prime.ru/20240905/zakharova-851346622.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849920162_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_4cb3aa39eb34a4cfcbc100365a570fd1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, санкции против рф, сми, сша, дмитрий песков
РОССИЯ, санкции против РФ, СМИ, США, Дмитрий Песков
08:58 06.09.2024
 
В Кремле предупредили о санкциях против американских СМИ

Песков: РФ примет ограничительные меры против СМИ США из-за санкций Вашингтона

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Россия даст адекватный ответ на наложение Соединенными Штатами санкций против медиагруппы "Россия Сегодня", рассказал официальный представитель Крелмя Дмитрий Песков.
В этой связи пресс-секретарь российского президента отметил, что в России будут введены ограничения деятельности американских СМИ. По его словам, зеркального ответа в данной ситуации быть не может.
"В Штатах нет государственного информационного агентства, и в Штатах нет государственного телеканала. Но, безусловно, меры, которые станут ограничениями для их СМИ в распространении их информации, здесь будут", - сказал Песков, комментируя санкции Вашингтона против "России Сегодня".
"И они, собственно, уже и действуют во многом", - добавил он.
Ранее 4 сентября Соединенные Штаты наложили санкции намедиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. В том числе, санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
Захарова предупредила об ответе на санкции США против "России сегодня"
Вчера, 08:28
 
РОССИЯсанкции против РФСМИСШАДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала