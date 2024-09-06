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"Не были и не будем". Алиев высказался об отношениях с Москвой
"Не были и не будем". Алиев высказался об отношениях с Москвой - 06.09.2024, ПРАЙМ
"Не были и не будем". Алиев высказался об отношениях с Москвой
Баку не участвовал и не намерен участвовать в кампании по введению антироссийских санкций, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T15:47+0300
2024-09-06T15:47+0300
2024-09-06T15:47+0300
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Баку не участвовал и не намерен участвовать в кампании по введению антироссийских санкций, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев."Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании", - отметил глава азербайджанского государства во время официального визита в Италию.Алиев также подчеркнул, что в Баку считают отношения с Москвой и Киевом очень хорошими. Кроме того, Азербайджан готов принять участие в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, если это потребуется, учитывая историческую связь с двумя государствами в период СССР.Азербайджан может сыграть определенную роль в этом процессе, основываясь на прагматичных отношениях с обеими странами, резюмировал Алиев.
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россия, азербайджан
Политика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН
"Не были и не будем". Алиев высказался об отношениях с Москвой
Алиев: Баку не был и не будет частью антироссийской санкционной кампании
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Баку не участвовал и не намерен участвовать в кампании по введению антироссийских санкций, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании", - отметил глава азербайджанского государства во время официального визита в Италию.
Алиев также подчеркнул, что в Баку считают отношения с Москвой и Киевом очень хорошими. Кроме того, Азербайджан готов принять участие в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, если это потребуется, учитывая историческую связь с двумя государствами в период СССР.
Азербайджан может сыграть определенную роль в этом процессе, основываясь на прагматичных отношениях с обеими странами, резюмировал Алиев.
Доля расчетов в нацвалютах России и Азербайджана превысила 73 процента