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"Сбер" отметил шестикратный рост утечек персональных данных россиян
"Сбер" отметил шестикратный рост утечек персональных данных россиян - 06.09.2024, ПРАЙМ
"Сбер" отметил шестикратный рост утечек персональных данных россиян
Объем утечки персональных данных граждан РФ увеличился в 6 раз за последние 4 года, сообщил вице-президент Сбербанка по кибербезопасности Сергей Лебедь на... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T15:38+0300
2024-09-06T15:38+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Объем утечки персональных данных граждан РФ увеличился в 6 раз за последние 4 года, сообщил вице-президент Сбербанка по кибербезопасности Сергей Лебедь на сессии "Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели", которая прошла на IX Восточном экономическом форуме. По его словам, Сбер с 2020 года ведёт мониторинг утечек персональных данных, которые появляются в приватных каналах и публичном поле и банку известно более 1000 источников информации, в которых хранится более трёх миллиардов записей о гражданах России. "Причём в 2020 году было порядка 500 миллионов таких записей, за 2022-й приросло более миллиарда записей, в 2023-м - 1,5 миллиарда. То есть за четыре года произошёл почти шестикратный рост объёмов утекшей информации. Основной состав скомпрометированных данных: Ф.И.О., день рождения, номер телефона, e-mail, адрес проживания, IP-адрес. Всеми этими данными могут воспользоваться мошенники", - приводятся слова Лебедя в сообщении Сбера. Украденные персональные данные - это фундамент, на котором строят свою преступную деятельность телефонные мошенники, а в России сейчас "пандемия" мошенничества и на начало 2024 года граждане страны получали по 20 миллионов мошеннических звонков в сутки, половина из них - через мессенджеры, рассказал Лебедь. "К настоящему моменту это количество удалось снизить до 6 миллионов. Но вырос "средний чек" мошенничества, и схемы обмана становятся всё более изощрёнными. Мы в этом году выпустили третий каталог схем мошенничества, там их около 200, и мы видим, что реализация каждой из этих схем становится возможной только благодаря доступу мошенников к персональным данным. Поэтому можно констатировать: сегодня уже не существует тайны личной жизни. Вопрос в том, как обеспечить её в будущем", - добавил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ПРАЙМ
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РОССИЯ, Сбербанк, ВЭФ-2024
"Сбер" отметил шестикратный рост утечек персональных данных россиян
"Сбер": объем утечек персональных данных граждан РФ вырос в шесть раз за 4 года
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Объем утечки персональных данных граждан РФ увеличился в 6 раз за последние 4 года, сообщил вице-президент Сбербанка по кибербезопасности Сергей Лебедь на сессии "Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели", которая прошла на IX Восточном экономическом форуме.
По его словам, Сбер с 2020 года ведёт мониторинг утечек персональных данных, которые появляются в приватных каналах и публичном поле и банку известно более 1000 источников информации, в которых хранится более трёх миллиардов записей о гражданах России.
"Причём в 2020 году было порядка 500 миллионов таких записей, за 2022-й приросло более миллиарда записей, в 2023-м - 1,5 миллиарда. То есть за четыре года произошёл почти шестикратный рост объёмов утекшей информации. Основной состав скомпрометированных данных: Ф.И.О., день рождения, номер телефона, e-mail, адрес проживания, IP-адрес. Всеми этими данными могут воспользоваться мошенники", - приводятся слова Лебедя в сообщении Сбера.
Украденные персональные данные - это фундамент, на котором строят свою преступную деятельность телефонные мошенники, а в России сейчас "пандемия" мошенничества и на начало 2024 года граждане страны получали по 20 миллионов мошеннических звонков в сутки, половина из них - через мессенджеры, рассказал Лебедь.
"К настоящему моменту это количество удалось снизить до 6 миллионов. Но вырос "средний чек" мошенничества, и схемы обмана становятся всё более изощрёнными. Мы в этом году выпустили третий каталог схем мошенничества, там их около 200, и мы видим, что реализация каждой из этих схем становится возможной только благодаря доступу мошенников к персональным данным. Поэтому можно констатировать: сегодня уже не существует тайны личной жизни. Вопрос в том, как обеспечить её в будущем", - добавил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.