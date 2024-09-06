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ФАС утвердила повышение ставок аэронавигационных сборов за перелеты в РФ

ФАС утвердила повышение ставок аэронавигационных сборов за перелеты в РФ - 06.09.2024, ПРАЙМ

ФАС утвердила повышение ставок аэронавигационных сборов за перелеты в РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила повышение ставок аэронавигационных сборов для перелетов на территории России. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T22:24+0300

2024-09-06T22:24+0300

2024-09-06T22:24+0300

сборы

фас рф

авиабилеты

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила повышение ставок аэронавигационных сборов для перелетов на территории России.Соответствующий приказ ведомства подписан 30 августа 2024 года (зарегистрирован Минюстом РФ 6 сентября 2024 года), документ опубликован на официальном сайте правовой информации. По информации РИА Новости, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о том, что расходы авиакомпаний на одного пассажира в среднем вырастут от 32 до 150 рублей в зависимости от длины маршрута. При этом для маршрутов внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО) сохраняется понижающий коэффициент, равный 0,01."Утвердить ставки сборов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации согласно приложениям №№ 1-5 к настоящему приказу… Признать утратившим силу приказ ФАС России от 11 октября 2022 г", - говорится в документе ФАС. Аэронавигационные сборы зависят от двух параметров: расстояния полёта (все показатели указаны за 100 км) и максимального взлётного веса судна (варьируется от менее 2 тонн до более 400 тонн).Согласно приложениям к приказу, сборы для иностранных пользователей будут варьироваться от 18 до 217,6 долларов США. Ранее они составляли от 16,4 до 197,8 долларов США. Для российских авиакомпаний, выполняющих международные полёты, ставки сборов будут рассчитываться по аналогии с предыдущими. Они составят от 1 362,2 до 12 537,8 рубля вместо от 619,2 до 5 699 рубля. Для авиакомпаний, выполняющих рейсы по территории РФ, ставки сборов будут изменены. Они составят от 226,2 до 2 386,8 рубля, тогда как ранее они составляли от 150,1 до 1 583,8 рубля.ВЛИЯНИЕ СБОРОВ НА ЦЕНЫ НА АВИАБИЛЕТЫ Рост ставок аэронавигационных сборов в России не приведет к увеличению цен на билеты: впереди низкий сезон и они, наоборот, будут дешеветь, заявлял ранее РИА Новости руководитель аналитического агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. А министр транспорта Роман Старовойт напоминал, что Федеральная антимонопольная служба контролирует вопрос, так что сильного удорожания авиабилетов не будет. В пресс-службах ФАС и Росавиации РИА Новости ранее говорили, что дополнительно собранные средства будут направляться исключительно в фонд развития инфраструктуры аэропортов. В Росавиации напоминали, что создать такой инструмент поручил президент России для проведения капитального ремонта региональных аэродромов, оснащения их современным светосигнальным оборудованием и модульными пассажирскими терминалами. Это необходимо для повышения связности регионов, уровня безопасности полетов, комфорта для пассажиров, говорили в Росавиации.

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сборы, фас рф, авиабилеты