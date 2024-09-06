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ЦБ указал на сокращение возможностей для арбитражных сделок по валюте

ЦБ указал на сокращение возможностей для арбитражных сделок по валюте - 06.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ указал на сокращение возможностей для арбитражных сделок по валюте

Возможности отдельных игроков проводить арбитражные сделки по валюте - за счет операций и на российском, и на иностранном рынках - сократились в августе, что... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T13:03+0300

2024-09-06T13:03+0300

2024-09-06T13:03+0300

банк россии

сделки

иностранная валюта

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Возможности отдельных игроков проводить арбитражные сделки по валюте - за счет операций и на российском, и на иностранном рынках - сократились в августе, что привело к расхождению официальных курсов доллара и евро к рублю и их кросс-курсов, рассчитанных через биржевой курс юаня к рублю, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". По итогам августа рубль ослаб по отношению к основным иностранным валютам на 1,8-8%, оценил ЦБ. В то же время средние по месяцу значения курсов изменились в меньшей степени: рубль ослаб на 1,9% к доллару и на 3,2% к евро, а к юаню средний за месяц курс остался на июльском уровне. При этом изменения в отдельных валютных парах сильно различались вследствие усиления сегментации валютного рынка, указывает регулятор. "В августе впервые с введения санкций на компании группы "Московская биржа" наблюдались значительные расхождения между официальными курсами доллара и евро к рублю и кросс-курсами, рассчитанными через биржевые котировки CNY/RUB. Отчасти это объясняется сокращением возможностей для проведения арбитражных сделок отдельными участниками рынка, имеющими возможность проведения валютных операций на российском и иностранных валютных рынках", - говорится в обзоре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сделки, иностранная валюта