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ЦБ указал на сокращение возможностей для арбитражных сделок по валюте
ЦБ указал на сокращение возможностей для арбитражных сделок по валюте - 06.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ указал на сокращение возможностей для арбитражных сделок по валюте
Возможности отдельных игроков проводить арбитражные сделки по валюте - за счет операций и на российском, и на иностранном рынках - сократились в августе, что... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T13:03+0300
2024-09-06T13:03+0300
2024-09-06T13:03+0300
банк россии
сделки
иностранная валюта
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Возможности отдельных игроков проводить арбитражные сделки по валюте - за счет операций и на российском, и на иностранном рынках - сократились в августе, что привело к расхождению официальных курсов доллара и евро к рублю и их кросс-курсов, рассчитанных через биржевой курс юаня к рублю, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". По итогам августа рубль ослаб по отношению к основным иностранным валютам на 1,8-8%, оценил ЦБ. В то же время средние по месяцу значения курсов изменились в меньшей степени: рубль ослаб на 1,9% к доллару и на 3,2% к евро, а к юаню средний за месяц курс остался на июльском уровне. При этом изменения в отдельных валютных парах сильно различались вследствие усиления сегментации валютного рынка, указывает регулятор. "В августе впервые с введения санкций на компании группы "Московская биржа" наблюдались значительные расхождения между официальными курсами доллара и евро к рублю и кросс-курсами, рассчитанными через биржевые котировки CNY/RUB. Отчасти это объясняется сокращением возможностей для проведения арбитражных сделок отдельными участниками рынка, имеющими возможность проведения валютных операций на российском и иностранных валютных рынках", - говорится в обзоре.
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сделки, иностранная валюта
Банк России, сделки, иностранная валюта
ЦБ указал на сокращение возможностей для арбитражных сделок по валюте
ЦБ указал на сокращение возможностей проводить арбитражные сделки по валюте
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Возможности отдельных игроков проводить арбитражные сделки по валюте - за счет операций и на российском, и на иностранном рынках - сократились в августе, что привело к расхождению официальных курсов доллара и евро к рублю и их кросс-курсов, рассчитанных через биржевой курс юаня к рублю, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
По итогам августа рубль ослаб по отношению к основным иностранным валютам на 1,8-8%, оценил ЦБ. В то же время средние по месяцу значения курсов изменились в меньшей степени: рубль ослаб на 1,9% к доллару и на 3,2% к евро, а к юаню средний за месяц курс остался на июльском уровне. При этом изменения в отдельных валютных парах сильно различались вследствие усиления сегментации валютного рынка, указывает регулятор.
"В августе впервые с введения санкций на компании группы "Московская биржа" наблюдались значительные расхождения между официальными курсами доллара и евро к рублю и кросс-курсами, рассчитанными через биржевые котировки CNY/RUB. Отчасти это объясняется сокращением возможностей для проведения арбитражных сделок отдельными участниками рынка, имеющими возможность проведения валютных операций на российском и иностранных валютных рынках", - говорится в обзоре.