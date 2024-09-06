https://1prime.ru/20240906/sevmorput-851400565.html

Лихачев рассказал, какой порт войдет в состав проекта Севморпути

Лихачев рассказал, какой порт войдет в состав проекта Севморпути - 06.09.2024, ПРАЙМ

Лихачев рассказал, какой порт войдет в состав проекта Севморпути

Калининградский морской порт станет частью проекта большого Северного морского пути, сообщил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T23:40+0300

2024-09-06T23:40+0300

2024-09-06T23:40+0300

экономика

калининград

севморпуть

росатом

алексей лихачев

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КАЛИНИНГРАД, 6 сен — ПРАЙМ. Калининградский морской порт станет частью проекта большого Северного морского пути, сообщил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. В рамках рабочей поездки в Калининградскую область глава "Росатома" провел совещание в правительстве региона, где обсуждались темы строительства гигафабрики под Калининградом, кадровые вопросы и вопросы логистики. Было принято решение о развитии Северного морского пути. В рамках нового федерального проекта порты Санкт-Петербурга и Калининградской области станут частью большого Северного морского пути, который пройдёт от Калининграда до Сахалина. Планируется развитие портовых зон, увеличение товаро- и грузопотока. Для этого потребуется не только ледокольный флот, но и грузовые суда, балкеры и суда снабжения. Это решение также будет учитывать интересы калининградских портовых хозяйств и моряков.На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что для "раскатки" новых логистических маршрутов был запущен масштабный план развития Северного морского пути. Строятся ледоколы и береговая инфраструктура, развивается спутниковая группировка и сеть аварийно-спасательных центров.Северный морской путь — это кратчайший путь между Европой и Дальним Востоком через моря Северного Ледовитого океана и частично Тихого океана. Этот путь на 15-20 дней короче, чем через Суэцкий канал."Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути.

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калининград

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калининград, севморпуть, росатом, алексей лихачев