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В России резко подорожали автомобильные шины

В России резко подорожали автомобильные шины - 06.09.2024, ПРАЙМ

В России резко подорожали автомобильные шины

В России зафиксировали резкое удорожание автомобильных шин. Об этом говорится в анализе Национального агентства промышленной информации (НАПИ). | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T16:46+0300

2024-09-06T16:46+0300

2024-09-06T16:46+0300

россия

шины

авторынок рф

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. В России зафиксировали резкое удорожание автомобильных шин. Об этом говорится в анализе Национального агентства промышленной информации (НАПИ).Так, соглано данным ведомства, всего лишь за один месяц стоимость шин в России выросла на 7,4 процента. Отмечается, что в июле этого года цена на всесезонные шины составляла в среднем 13,7 тысячи рублей, однако уже в августе шины подорожали до 14,8 тысячи рублей.Что касается зимних шин, то в июле они в среднем стоили 8,8 тысячи рублей, а в августе подорожали до девяти тысяч рублей. Тем не менее, НАПИ отмечает, что в августе 2023 года стоимость шин была аналогичной.Средняя цена на летние шины с конца прошлого года снизилась с 11 тысяч до 9,9 тысячи. рублей. Однако в текущем году в июле она составляла 9,8 тысячи рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, шины, авторынок рф