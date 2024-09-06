https://1prime.ru/20240906/simonyan-851387482.html

Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее "медиакоролевой Путина"

Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее "медиакоролевой Путина" - 06.09.2024, ПРАЙМ

Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее "медиакоролевой Путина"

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ответила журналистам из США, заявившим, что она является "медиакоролевой Путина". | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T12:43+0300

2024-09-06T12:43+0300

2024-09-06T12:59+0300

миа россия сегодня

маргарита симоньян

сша

санкции против рф

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ответила журналистам из США, заявившим, что она является "медиакоролевой Путина". "'Медиакоролева Путина' - это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом. Оно разжиреет свински - потом его на диету сажай!" - подчеркнула главред в Telegram-канале.Ранее, 4 сентября, Вашингтон наложил санкции на медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Рестрикции также коснулись Маргариты Симоньян, главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today, а также ряда топ-менеджеров телеканала RT.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва прорабатывает ответные меры.

https://1prime.ru/20240906/durov-851381270.html

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миа россия сегодня, маргарита симоньян, сша, санкции против рф