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Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее "медиакоролевой Путина" - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее "медиакоролевой Путина"
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее "медиакоролевой Путина" - 06.09.2024, ПРАЙМ
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее "медиакоролевой Путина"
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ответила журналистам из США, заявившим, что она является "медиакоролевой Путина". | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T12:43+0300
2024-09-06T12:59+0300
миа россия сегодня
маргарита симоньян
сша
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ответила журналистам из США, заявившим, что она является "медиакоролевой Путина". "'Медиакоролева Путина' - это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом. Оно разжиреет свински - потом его на диету сажай!" - подчеркнула главред в Telegram-канале.Ранее, 4 сентября, Вашингтон наложил санкции на медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Рестрикции также коснулись Маргариты Симоньян, главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today, а также ряда топ-менеджеров телеканала RT.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва прорабатывает ответные меры.
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миа россия сегодня, маргарита симоньян, сша, санкции против рф
МИА Россия сегодня, Маргарита Симоньян, США, санкции против РФ
12:43 06.09.2024 (обновлено: 12:59 06.09.2024)
 
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее "медиакоролевой Путина"

Симоньян попросила американских журналистов не кормить ее тщеславие фастфудом

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк# Маргарита Симоньян
# Маргарита Симоньян - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ответила журналистам из США, заявившим, что она является "медиакоролевой Путина".
"'Медиакоролева Путина' - это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом. Оно разжиреет свински - потом его на диету сажай!" - подчеркнула главред в Telegram-канале.
Ранее, 4 сентября, Вашингтон наложил санкции на медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Рестрикции также коснулись Маргариты Симоньян, главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today, а также ряда топ-менеджеров телеканала RT.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва прорабатывает ответные меры.
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МИА Россия сегодняМаргарита СимоньянСШАсанкции против РФ
 
 
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