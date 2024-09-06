https://1prime.ru/20240906/simonyan-851387482.html
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее "медиакоролевой Путина"
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее "медиакоролевой Путина" - 06.09.2024, ПРАЙМ
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее "медиакоролевой Путина"
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ответила журналистам из США, заявившим, что она является "медиакоролевой Путина". | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T12:43+0300
2024-09-06T12:43+0300
2024-09-06T12:59+0300
миа россия сегодня
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ответила журналистам из США, заявившим, что она является "медиакоролевой Путина". "'Медиакоролева Путина' - это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом. Оно разжиреет свински - потом его на диету сажай!" - подчеркнула главред в Telegram-канале.Ранее, 4 сентября, Вашингтон наложил санкции на медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Рестрикции также коснулись Маргариты Симоньян, главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today, а также ряда топ-менеджеров телеканала RT.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва прорабатывает ответные меры.
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миа россия сегодня, маргарита симоньян, сша, санкции против рф
МИА Россия сегодня, Маргарита Симоньян, США, санкции против РФ
Симоньян ответила американским СМИ, назвавшим ее "медиакоролевой Путина"
Симоньян попросила американских журналистов не кормить ее тщеславие фастфудом
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ответила журналистам из США, заявившим, что она является "медиакоролевой Путина".
"'Медиакоролева Путина' - это сильно. Товарищи буржуи, прекратите уже кормить мое тщеславие своим фастфудом. Оно разжиреет свински - потом его на диету сажай!" - подчеркнула главред в Telegram-канале.
Ранее, 4 сентября, Вашингтон наложил санкции на медиагруппу "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Рестрикции также коснулись Маргариты Симоньян, главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today, а также ряда топ-менеджеров телеканала RT.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва прорабатывает ответные меры.
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