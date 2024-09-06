https://1prime.ru/20240906/soglashenie-851376468.html
Кобяков рассказал, на какую сумму подписаны соглашения на ВЭФ-2024
Кобяков рассказал, на какую сумму подписаны соглашения на ВЭФ-2024 - 06.09.2024, ПРАЙМ
Кобяков рассказал, на какую сумму подписаны соглашения на ВЭФ-2024
На ВЭФ-2024 подписаны около 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллиона рублей, рассказал Антон Кобяков, секретарь оргкомитета Восточного экономического форума... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T06:23+0300
2024-09-06T06:23+0300
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вэф-2024
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. На ВЭФ-2024 подписаны около 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллиона рублей, рассказал Антон Кобяков, секретарь оргкомитета Восточного экономического форума и советник президента России, в ходе итогового пресс-брифинга. ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
https://1prime.ru/20240906/zhile-851375268.html
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соглашения, россия
ВЭФ-2024, соглашения, РОССИЯ
Кобяков рассказал, на какую сумму подписаны соглашения на ВЭФ-2024
Кобяков: на ВЭФ-2024 подписали 292 соглашения на 5,5 трлн рублей
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. На ВЭФ-2024 подписаны около 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллиона рублей, рассказал Антон Кобяков, секретарь оргкомитета Восточного экономического форума и советник президента России, в ходе итогового пресс-брифинга.
ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ