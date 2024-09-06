https://1prime.ru/20240906/soglashenie-851376468.html

Кобяков рассказал, на какую сумму подписаны соглашения на ВЭФ-2024

Кобяков рассказал, на какую сумму подписаны соглашения на ВЭФ-2024 - 06.09.2024, ПРАЙМ

Кобяков рассказал, на какую сумму подписаны соглашения на ВЭФ-2024

На ВЭФ-2024 подписаны около 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллиона рублей, рассказал Антон Кобяков, секретарь оргкомитета Восточного экономического форума... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T06:23+0300

2024-09-06T06:23+0300

2024-09-06T06:23+0300

вэф-2024

соглашения

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. На ВЭФ-2024 подписаны около 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллиона рублей, рассказал Антон Кобяков, секретарь оргкомитета Восточного экономического форума и советник президента России, в ходе итогового пресс-брифинга. ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

https://1prime.ru/20240906/zhile-851375268.html

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соглашения, россия