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Песков рассказал о действиях России под давлением США

Песков рассказал о действиях России под давлением США - 06.09.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал о действиях России под давлением США

Находясь под давлением Соединенных Штатов, Россия продолжает действовать в своих интересах и преследовать свои цели. Об этом журналистам сообщил официальный... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T13:49+0300

2024-09-06T13:49+0300

2024-09-06T13:49+0300

россия

сша

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Находясь под давлением Соединенных Штатов, Россия продолжает действовать в своих интересах и преследовать свои цели. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь российского президента добавил, что Вашингтон все еще стремится давить на Москву, россиян и российские СМИ."Вашингтон не допускает даже возможности, чтобы подача с нашего угла была кому-то доступна. Это не что иное, как неприкрытое давление, попытка подавлять Российскую Федерацию, продолжать эту линию. Такую линию мы решительно осуждаем, она является неприемлемой", - сказал Песков.Ранее Соединенные Штаты внесли в санкционных список медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Песков, в освю очередь, подчеркнул, что Москва наложит ограничения на распространение информации американскими СМИ.

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