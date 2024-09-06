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Песков рассказал о действиях России под давлением США - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Песков рассказал о действиях России под давлением США
Песков рассказал о действиях России под давлением США - 06.09.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о действиях России под давлением США
Находясь под давлением Соединенных Штатов, Россия продолжает действовать в своих интересах и преследовать свои цели. Об этом журналистам сообщил официальный... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T13:49+0300
2024-09-06T13:49+0300
россия
сша
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Находясь под давлением Соединенных Штатов, Россия продолжает действовать в своих интересах и преследовать свои цели. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Пресс-секретарь российского президента добавил, что Вашингтон все еще стремится давить на Москву, россиян и российские СМИ."Вашингтон не допускает даже возможности, чтобы подача с нашего угла была кому-то доступна. Это не что иное, как неприкрытое давление, попытка подавлять Российскую Федерацию, продолжать эту линию. Такую линию мы решительно осуждаем, она является неприемлемой", - сказал Песков.Ранее Соединенные Штаты внесли в санкционных список медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Песков, в освю очередь, подчеркнул, что Москва наложит ограничения на распространение информации американскими СМИ.
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россия, сша
РОССИЯ, США
13:49 06.09.2024
 
Песков рассказал о действиях России под давлением США

Песков: Россия действует исходя из своих интересов, учитывая давление США

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
© POOL
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Находясь под давлением Соединенных Штатов, Россия продолжает действовать в своих интересах и преследовать свои цели. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что Вашингтон все еще стремится давить на Москву, россиян и российские СМИ.
"Вашингтон не допускает даже возможности, чтобы подача с нашего угла была кому-то доступна. Это не что иное, как неприкрытое давление, попытка подавлять Российскую Федерацию, продолжать эту линию. Такую линию мы решительно осуждаем, она является неприемлемой", - сказал Песков.
Ранее Соединенные Штаты внесли в санкционных список медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Песков, в освю очередь, подчеркнул, что Москва наложит ограничения на распространение информации американскими СМИ.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
В Кремле предупредили о санкциях против американских СМИ
08:58
 
РОССИЯСША
 
 
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