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Песков назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью

Песков назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью - 06.09.2024, ПРАЙМ

Песков назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью

Обвинения Вашингтона в якобы вмешательстве Москвы в американские президентские выборы являются чушью, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T17:48+0300

2024-09-06T17:48+0300

2024-09-06T17:48+0300

россия

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Обвинения Вашингтона в якобы вмешательстве Москвы в американские президентские выборы являются чушью, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это не первый раз, когда Россию обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Конечно, это чушь. Мы не вмешиваемся", - заявил пресс-секретарь президента России в беседе с изданием Washington Post. Ранее Соединенные Штаты внесли в санкционных список медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Москва наложит ограничения на распространение информации американскими СМИ.Американское руководство также анонсировало новую политику, в соответствии с которой будет ограничиваться выдача виз людям, якобы действующим от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ.

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россия, сша, выборы в сша