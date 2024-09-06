https://1prime.ru/20240906/stavka-851365922.html
Отступать некуда: у Банка России остались только два сценария со ставкой
Отступать некуда: у Банка России остались только два сценария со ставкой - 06.09.2024, ПРАЙМ
Отступать некуда: у Банка России остались только два сценария со ставкой
Вероятность повышения ставки на заседании 13 сентября выше, чем вероятность паузы. Да, появились отдельные признаки охлаждения деловой активности и стабилизации | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T08:00+0300
2024-09-06T08:00+0300
2024-09-06T08:00+0300
банк россии
ставка банка россии
инфляция в россии
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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Вероятность повышения ставки на заседании 13 сентября выше, чем вероятность паузы. Да, появились отдельные признаки охлаждения деловой активности и стабилизации роста цен (в августе сезонно сглаженная инфляция находилась на уровне 6%, а по данным за последнюю неделю – на уровне 5%). Тем не менее, у нас пока нет уверенности в том, что этого достаточно для того, чтобы ставка осталась без изменений.Факторы спроса по-прежнему остаются сильными. Инфляционные ожидания населения, по последним доступным данным, увеличились до 12,9%, зарплаты продолжают расти, а безработица по-прежнему находится на рекордно низких уровнях. Все это говорит в пользу сохранения высокого потребительского спроса. В то же время корпоративное кредитование, в отличие от розничного, продолжает расти быстрыми темпами (+2% м/м в июле), а значит и инвестиционный спрос тоже может оставаться высоким.Поэтому дополнительное повышение ставки может быть оправдано. При этом Центральный банк может поднять ставку как на один процентный пункт, так и на два. С одной стороны, при столь высоком уровне ставки логично повысить ее сразу на два процентных пункта, чтобы эффект от ужесточения был заметен. С другой стороны, действие ставки на экономику сейчас ослаблено, и поэтому, возможно, ЦБ предпочтет повысить ставку на 1 п.п. и поддерживать жесткую риторику и прогноз, чтобы участники рынка понимали, что он настроен решительно, и не рассчитывали на быстрый разворот ставок.Управление ожиданиями также может быть действенным инструментом ДКП: опасаясь дальнейшего роста ставок, экономические агенты могут действовать иначе, брать меньше кредитов и ограничивать инвестиции в расширение бизнеса. Поэтому не исключено, что ЦБ повысит ставку до 19% и оставит себе пространство для маневра в октябре.Автор - Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК "Альфа-Капитал"
ПРАЙМ
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Евгений Жорнист
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Евгений Жорнист
https://cdnn.1prime.ru/img/82777/05/827770534_0:528:3707:4235_100x100_80_0_0_0abfb41291814ca5c671d27a7cfd51df.jpg
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Евгений Жорнист
https://cdnn.1prime.ru/img/82777/05/827770534_0:528:3707:4235_100x100_80_0_0_0abfb41291814ca5c671d27a7cfd51df.jpg
банк россии, ставка банка россии, инфляция в россии
Банк России, ставка Банка России, инфляция в России
Отступать некуда: у Банка России остались только два сценария со ставкой
Эксперт Жорнист: ЦБ должен повысить ставку на 2%, но может и растянуть процесс
Евгений Жорнист
портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Вероятность повышения ставки на заседании 13 сентября выше, чем вероятность паузы. Да, появились отдельные признаки охлаждения деловой активности и стабилизации роста цен (в августе сезонно сглаженная инфляция находилась на уровне 6%, а по данным за последнюю неделю – на уровне 5%). Тем не менее, у нас пока нет уверенности в том, что этого достаточно для того, чтобы ставка осталась без изменений.
Факторы спроса по-прежнему остаются сильными. Инфляционные ожидания населения, по последним доступным данным, увеличились до 12,9%, зарплаты продолжают расти, а безработица по-прежнему находится на рекордно низких уровнях. Все это говорит в пользу сохранения высокого потребительского спроса. В то же время корпоративное кредитование, в отличие от розничного, продолжает расти быстрыми темпами (+2% м/м в июле), а значит и инвестиционный спрос тоже может оставаться высоким.
Поэтому дополнительное повышение ставки может быть оправдано. При этом Центральный банк может поднять ставку как на один процентный пункт, так и на два. С одной стороны, при столь высоком уровне ставки логично повысить ее сразу на два процентных пункта, чтобы эффект от ужесточения был заметен. С другой стороны, действие ставки на экономику сейчас ослаблено, и поэтому, возможно, ЦБ предпочтет повысить ставку на 1 п.п. и поддерживать жесткую риторику и прогноз, чтобы участники рынка понимали, что он настроен решительно, и не рассчитывали на быстрый разворот ставок.
Управление ожиданиями также может быть действенным инструментом ДКП: опасаясь дальнейшего роста ставок, экономические агенты могут действовать иначе, брать меньше кредитов и ограничивать инвестиции в расширение бизнеса. Поэтому не исключено, что ЦБ повысит ставку до 19% и оставит себе пространство для маневра в октябре.
Автор - Евгений Жорнист, руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК "Альфа-Капитал"