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ЦБ объяснил рост ставок на рынке валютных свопов
ЦБ объяснил рост ставок на рынке валютных свопов - 06.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ объяснил рост ставок на рынке валютных свопов
Рост ставок на рынке валютных свопов в России в августе произошел из-за сокращения предложения юаней со стороны отдельных участников, на этом фоне ЦБ РФ... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T10:58+0300
2024-09-06T10:58+0300
2024-09-06T11:52+0300
банк россии
валютный своп
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Рост ставок на рынке валютных свопов в России в августе произошел из-за сокращения предложения юаней со стороны отдельных участников, на этом фоне ЦБ РФ увеличил лимит предоставления ликвидности по валютному свопу - 30 августа он достиг 35,2 миллиарда юаней, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного регулятором.Стоимость привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке на срок один день растет последние 3 месяца - если в начале лета она была в диапазоне 1-2%, то к концу августа приблизилась к 8,5%. При этом уже 30 августа ситуация резко ухудшилась - ставка подскочила до 42,15%. В сентябре она и вовсе впервые поднялась выше 200%."После стабилизации в июле ситуации на рынке валютных свопов в первые дни августа произошло существенное повышение ставок. Рост вмененных ставок обусловлен сокращением предложения юаней на свопах со стороны отдельных участников", - указывается в обзоре. Банки же из-за того, что с конца 2023 года одновременно наращивали кредитование в юанях и сокращали ликвидные активы в них, теперь нуждаются в краткосрочной ликвидности в китайской валюте для балансировки открытой позиции, пояснил регулятор.На этом фоне ЦБ РФ увеличил лимит предоставления ликвидности. "Объем средств, предоставленных Банком России, в отдельные дни превышал 25 миллиардов юаней. В последующие дни объем предоставления юаней Банком России сократился, однако остался на достаточно высоком уровне – в среднем 15 миллиардов юаней в день, увеличившись 30 августа до 35,2 миллиарда юаней", - говорится в материалах ЦБ.С 19 января 2023 года Банк России проводит операции "валютный своп" по продаже юаней за рубли с последующей их покупкой на срок 1 день с расчетами "сегодня/завтра". Размер валютного свопа изначально составлял 10 миллиардов юаней, однако весной регулятор в отдельные дни готов был предлагать и до 20 миллиардов юаней по нему. Но впервые повышенным лимитом банки воспользовались лишь 13 июня.
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валютный своп
Банк России, валютный своп
ЦБ объяснил рост ставок на рынке валютных свопов
ЦБ: рост ставок на рынке валютных свопов связан с действиями отдельных участников
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Рост ставок на рынке валютных свопов в России в августе произошел из-за сокращения предложения юаней со стороны отдельных участников, на этом фоне ЦБ РФ увеличил лимит предоставления ликвидности по валютному свопу - 30 августа он достиг 35,2 миллиарда юаней, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного регулятором.
Стоимость привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке на срок один день растет последние 3 месяца - если в начале лета она была в диапазоне 1-2%, то к концу августа приблизилась к 8,5%. При этом уже 30 августа ситуация резко ухудшилась - ставка подскочила до 42,15%. В сентябре она и вовсе впервые поднялась выше 200%.
"После стабилизации в июле ситуации на рынке валютных свопов в первые дни августа произошло существенное повышение ставок. Рост вмененных ставок обусловлен сокращением предложения юаней на свопах со стороны отдельных участников", - указывается в обзоре. Банки же из-за того, что с конца 2023 года одновременно наращивали кредитование в юанях и сокращали ликвидные активы в них, теперь нуждаются в краткосрочной ликвидности в китайской валюте для балансировки открытой позиции, пояснил регулятор.
На этом фоне ЦБ РФ увеличил лимит предоставления ликвидности. "Объем средств, предоставленных Банком России, в отдельные дни превышал 25 миллиардов юаней. В последующие дни объем предоставления юаней Банком России сократился, однако остался на достаточно высоком уровне – в среднем 15 миллиардов юаней в день, увеличившись 30 августа до 35,2 миллиарда юаней", - говорится в материалах ЦБ.
С 19 января 2023 года Банк России проводит операции "валютный своп" по продаже юаней за рубли с последующей их покупкой на срок 1 день с расчетами "сегодня/завтра". Размер валютного свопа изначально составлял 10 миллиардов юаней, однако весной регулятор в отдельные дни готов был предлагать и до 20 миллиардов юаней по нему. Но впервые повышенным лимитом банки воспользовались лишь 13 июня.