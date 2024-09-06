https://1prime.ru/20240906/telegram-851390641.html
Telegram прокомментировал вопрос о модерации приватных чатов
Telegram прокомментировал вопрос о модерации приватных чатов - 06.09.2024, ПРАЙМ
Telegram прокомментировал вопрос о модерации приватных чатов
Мессенджер Telegram обновил страницу с вопросами о модерации приватных чатов. В комментариях подчеркнули, что приватные чаты остаются приватными, следует из... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T14:29+0300
2024-09-06T14:29+0300
2024-09-06T14:29+0300
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram обновил страницу с вопросами о модерации приватных чатов. В комментариях подчеркнули, что приватные чаты остаются приватными, следует из сообщения мессенджера. В сообщении мессенджера говорится, что приватные чаты также остаются конфиденциальными. В часто задаваемых вопросах были внесены изменения, которые разъясняют, как сообщать о нарушениях. Там добавили, что любой пользователь может проверить код и убедиться, что изменений не было.Ранее на странице Telegram с часто задаваемыми вопросами была обновлена информация о незаконном контенте в мессенджере. В предыдущей версии говорилось, что все чаты Telegram являются приватными для их участников и платформа не обрабатывает запросы, связанные с этими чатами. Теперь же формулировка была изменена: указано, что незаконный контент можно пометить для модераторов платформы.Информация о том, что чаты в Telegram доступны только их участникам и администрация не рассматривает обращения, связанные с ними, содержится в разделе об авторских правах. Однако, если нарушены авторские права на стикеры, каналы или ботов, владельцы прав или уполномоченные лица могут отправить запрос на указанную электронную почту. Это связано с тем, что эти материалы доступны для общего пользования, как указано на сайте.Павел Дуров, основатель Telegram, был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Это событие вызвало бурную реакцию общественности во многих странах. Во Франции Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях. Среди них — соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. За это ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дурова отпустили под залог в 5 миллионов евро. Ему нельзя покидать Францию, и он должен два раза в неделю отмечаться в полиции.
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telegram, мессенджер telegram
Telegram, мессенджер Telegram
Telegram прокомментировал вопрос о модерации приватных чатов
Telegram заверил, что чаты в мессенджере остались приватными
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram обновил страницу с вопросами о модерации приватных чатов. В комментариях подчеркнули, что приватные чаты остаются приватными, следует из сообщения мессенджера.
В сообщении мессенджера говорится, что приватные чаты также остаются конфиденциальными. В часто задаваемых вопросах были внесены изменения, которые разъясняют, как сообщать о нарушениях. Там добавили, что любой пользователь может проверить код и убедиться, что изменений не было.
Ранее на странице Telegram с часто задаваемыми вопросами была обновлена информация о незаконном контенте в мессенджере. В предыдущей версии говорилось, что все чаты Telegram являются приватными для их участников и платформа не обрабатывает запросы, связанные с этими чатами. Теперь же формулировка была изменена: указано, что незаконный контент можно пометить для модераторов платформы.
Telegram обновил политику модерации приватных чатов после задержания Дурова
Информация о том, что чаты в Telegram доступны только их участникам и администрация не рассматривает обращения, связанные с ними, содержится в разделе об авторских правах. Однако, если нарушены авторские права на стикеры, каналы или ботов, владельцы прав или уполномоченные лица могут отправить запрос на указанную электронную почту. Это связано с тем, что эти материалы доступны для общего пользования, как указано на сайте.
Павел Дуров, основатель Telegram, был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Это событие вызвало бурную реакцию общественности во многих странах. Во Франции Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях. Среди них — соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. За это ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дурова отпустили под залог в 5 миллионов евро. Ему нельзя покидать Францию, и он должен два раза в неделю отмечаться в полиции.