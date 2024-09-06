https://1prime.ru/20240906/telegram-851390641.html

Telegram прокомментировал вопрос о модерации приватных чатов

Telegram прокомментировал вопрос о модерации приватных чатов - 06.09.2024, ПРАЙМ

Telegram прокомментировал вопрос о модерации приватных чатов

Мессенджер Telegram обновил страницу с вопросами о модерации приватных чатов. В комментариях подчеркнули, что приватные чаты остаются приватными, следует из... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T14:29+0300

2024-09-06T14:29+0300

2024-09-06T14:29+0300

telegram

мессенджер telegram

https://cdnn.1prime.ru/img/83314/54/833145458_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_3ee4c1c8d2b3e6e715d6368c0340d8bb.jpg

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram обновил страницу с вопросами о модерации приватных чатов. В комментариях подчеркнули, что приватные чаты остаются приватными, следует из сообщения мессенджера. В сообщении мессенджера говорится, что приватные чаты также остаются конфиденциальными. В часто задаваемых вопросах были внесены изменения, которые разъясняют, как сообщать о нарушениях. Там добавили, что любой пользователь может проверить код и убедиться, что изменений не было.Ранее на странице Telegram с часто задаваемыми вопросами была обновлена информация о незаконном контенте в мессенджере. В предыдущей версии говорилось, что все чаты Telegram являются приватными для их участников и платформа не обрабатывает запросы, связанные с этими чатами. Теперь же формулировка была изменена: указано, что незаконный контент можно пометить для модераторов платформы.Информация о том, что чаты в Telegram доступны только их участникам и администрация не рассматривает обращения, связанные с ними, содержится в разделе об авторских правах. Однако, если нарушены авторские права на стикеры, каналы или ботов, владельцы прав или уполномоченные лица могут отправить запрос на указанную электронную почту. Это связано с тем, что эти материалы доступны для общего пользования, как указано на сайте.Павел Дуров, основатель Telegram, был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа. Это событие вызвало бурную реакцию общественности во многих странах. Во Франции Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях. Среди них — соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. За это ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дурова отпустили под залог в 5 миллионов евро. Ему нельзя покидать Францию, и он должен два раза в неделю отмечаться в полиции.

https://1prime.ru/20240906/moderatsiya-851384560.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

telegram, мессенджер telegram