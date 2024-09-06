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Дуров объяснил причину негативного имиджа Telegram
Дуров объяснил причину негативного имиджа Telegram - 06.09.2024, ПРАЙМ
Дуров объяснил причину негативного имиджа Telegram
Лишь 0,001% пользователей Telegram занимаются незаконной деятельностью, что создаёт негативный имидж для всей платформы и ставит под угрозу интересы почти... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T17:43+0300
2024-09-06T17:43+0300
2024-09-06T17:43+0300
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павел дуров
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Лишь 0,001% пользователей Telegram занимаются незаконной деятельностью, что создаёт негативный имидж для всей платформы и ставит под угрозу интересы почти миллиарда людей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. "В то время как 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлеченные в незаконную деятельность, создают плохой имидж всей платформе, ставя под угрозу интересы почти миллиарда наших пользователей", - заявил Дуров в своем Telegram-канале. Дуров пояснил, что хотя 99,999% пользователей Telegram не имеют отношения к преступности, 0,001% тех, кто вовлечён в незаконную деятельность, портят репутацию всей платформы, подвергая опасности интересы почти миллиарда пользователей мессенджера.В 2024 году количество активных пользователей Telegram ежемесячно составляет 950 миллионов. Из них 10 миллионов — это платные подписчики.
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мессенджер telegram, telegram, павел дуров
мессенджер Telegram, Telegram, Павел Дуров
Дуров объяснил причину негативного имиджа Telegram
Дуров: 0,001 процента пользователей Telegram вовлечены в незаконную деятельность
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Лишь 0,001% пользователей Telegram занимаются незаконной деятельностью, что создаёт негативный имидж для всей платформы и ставит под угрозу интересы почти миллиарда людей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
"В то время как 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, 0,001%, вовлеченные в незаконную деятельность, создают плохой имидж всей платформе, ставя под угрозу интересы почти миллиарда наших пользователей", - заявил Дуров в своем Telegram-канале.
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Дуров пояснил, что хотя 99,999% пользователей Telegram не имеют отношения к преступности, 0,001% тех, кто вовлечён в незаконную деятельность, портят репутацию всей платформы, подвергая опасности интересы почти миллиарда пользователей мессенджера.
В 2024 году количество активных пользователей Telegram ежемесячно составляет 950 миллионов. Из них 10 миллионов — это платные подписчики.