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Стало известно, какие товары подделывают чаще всего
Стало известно, какие товары подделывают чаще всего - 06.09.2024, ПРАЙМ
Стало известно, какие товары подделывают чаще всего
Чаще всего случаи подделки товаров в ритейле затрагивают одежду, аксессуары и парфюмерию известных брендов, реже всего - электронику, рассказал новостному... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T05:48+0300
2024-09-06T05:48+0300
2024-09-06T05:48+0300
экономика
акит
интернет-торговля
интернет-магазин
контрафакт на маркетплейсах
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Чаще всего случаи подделки товаров в ритейле затрагивают одежду, аксессуары и парфюмерию известных брендов, реже всего - электронику, рассказал новостному агентству РИА Новости на ВЭФ-2024 Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Сложность подделки электроники, уточнил эксперт, заключается в том, что она имеет идентификационные номера.Он также подчеркнул, что у онлайн-торговли есть весомое преимущество: возможность вернуть любой товар вне зависимости от того, в каком состоянии он пришел.По данным ассоциации, в прошлом году маркетплейсы получили 610 тысяч обращений от правообладателей, фиксирующих факт продажи контрафактной продукции, при этом 48% случаев подтвердились.По словам президента АКИТ, контрафакт - это давняя проблема всего ритейла: не только интернет-магазинов, и не только в России. Соколов обратил внимание на то, что необходимо искать пути решения этой проблемы.
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акит, интернет-торговля, интернет-магазин, контрафакт на маркетплейсах, россия
Экономика, АКИТ, интернет-торговля, интернет-магазин, контрафакт на маркетплейсах, РОССИЯ
Стало известно, какие товары подделывают чаще всего
АКИТ: одежду, аксессуары и парфюмерию подделывают чаще всего
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Чаще всего случаи подделки товаров в ритейле затрагивают одежду, аксессуары и парфюмерию известных брендов, реже всего - электронику, рассказал новостному агентству РИА Новости на ВЭФ-2024 Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Сложность подделки электроники, уточнил эксперт, заключается в том, что она имеет идентификационные номера.
Он также подчеркнул, что у онлайн-торговли есть весомое преимущество: возможность вернуть любой товар вне зависимости от того, в каком состоянии он пришел.
По данным ассоциации, в прошлом году маркетплейсы получили 610 тысяч обращений от правообладателей, фиксирующих факт продажи контрафактной продукции, при этом 48% случаев подтвердились.
Дело не в долге: вот настоящая опасность кредитной карты
По словам президента АКИТ, контрафакт - это давняя проблема всего ритейла: не только интернет-магазинов, и не только в России. Соколов обратил внимание на то, что необходимо искать пути решения этой проблемы.