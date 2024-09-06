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Стало известно, какие товары подделывают чаще всего

Стало известно, какие товары подделывают чаще всего - 06.09.2024, ПРАЙМ

Стало известно, какие товары подделывают чаще всего

Чаще всего случаи подделки товаров в ритейле затрагивают одежду, аксессуары и парфюмерию известных брендов, реже всего - электронику, рассказал новостному... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T05:48+0300

2024-09-06T05:48+0300

2024-09-06T05:48+0300

экономика

акит

интернет-торговля

интернет-магазин

контрафакт на маркетплейсах

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Чаще всего случаи подделки товаров в ритейле затрагивают одежду, аксессуары и парфюмерию известных брендов, реже всего - электронику, рассказал новостному агентству РИА Новости на ВЭФ-2024 Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Сложность подделки электроники, уточнил эксперт, заключается в том, что она имеет идентификационные номера.Он также подчеркнул, что у онлайн-торговли есть весомое преимущество: возможность вернуть любой товар вне зависимости от того, в каком состоянии он пришел.По данным ассоциации, в прошлом году маркетплейсы получили 610 тысяч обращений от правообладателей, фиксирующих факт продажи контрафактной продукции, при этом 48% случаев подтвердились.По словам президента АКИТ, контрафакт - это давняя проблема всего ритейла: не только интернет-магазинов, и не только в России. Соколов обратил внимание на то, что необходимо искать пути решения этой проблемы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акит, интернет-торговля, интернет-магазин, контрафакт на маркетплейсах, россия