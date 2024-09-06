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Физлица в России стали крупнейшими продавцами акций, заявили в ЦБ
Физлица в России стали крупнейшими продавцами акций, заявили в ЦБ - 06.09.2024, ПРАЙМ
Физлица в России стали крупнейшими продавцами акций, заявили в ЦБ
Физлица в РФ в августе стали крупнейшими продавцами акций: они продали акций на 17,9 миллиарда рублей больше, чем купили, следует из Обзора рисков финансовых... | 06.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Физлица в РФ в августе стали крупнейшими продавцами акций: они продали акций на 17,9 миллиарда рублей больше, чем купили, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "Крупнейшими продавцами были розничные инвесторы, продавшие акций на общую сумму 17,9 миллиарда рублей, при этом в предыдущие три месяца они совершали нетто-покупки на рынке. За счет продаж в августе по итогам 8 месяцев 2024 года розничные инвесторы стали нетто-продавцами акций, продав с начала 2024 года ценных бумаг на сумму 15 миллиардов рублей", - указывается в обзоре. Основные нетто-покупки акций в августе совершили банки, не относящиеся к системно значимым кредитным организациям (СЗКО): они приобрели бумаг на 17,5 миллиарда рублей (в июле – 8,8 миллиарда рублей). Также спрос предъявляли некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств и СЗКО, которые приобрели акций на 7 миллиардов рублей и 4,4 миллиарда рублей соответственно, говорится в оборе. "Среднедневной объем торгов акциями в августе снизился на 6,9% и составил 101,3 миллиарда рублей (в июле – 108,9 миллиарда рублей), при этом в конце месяца наблюдался рост объема торгов в среднем до 131,5 миллиарда рублей в день. Доля физических лиц за месяц выросла на 4,0 п.п., до 78,5% (в июле – 74,4%)", - добавляется в материале.
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россия, банк россии, биржа, акции
РОССИЯ, Банк России, биржа, Акции
Физлица в России стали крупнейшими продавцами акций, заявили в ЦБ
ЦБ: Физлица в августе продали акций на 17,9 млрд руб больше, чем купили
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Физлица в РФ в августе стали крупнейшими продавцами акций: они продали акций на 17,9 миллиарда рублей больше, чем купили, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
"Крупнейшими продавцами были розничные инвесторы, продавшие акций на общую сумму 17,9 миллиарда рублей, при этом в предыдущие три месяца они совершали нетто-покупки на рынке. За счет продаж в августе по итогам 8 месяцев 2024 года розничные инвесторы стали нетто-продавцами акций, продав с начала 2024 года ценных бумаг на сумму 15 миллиардов рублей", - указывается в обзоре.
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Основные нетто-покупки акций в августе совершили банки, не относящиеся к системно значимым кредитным организациям (СЗКО): они приобрели бумаг на 17,5 миллиарда рублей (в июле – 8,8 миллиарда рублей). Также спрос предъявляли некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств и СЗКО, которые приобрели акций на 7 миллиардов рублей и 4,4 миллиарда рублей соответственно, говорится в оборе.
"Среднедневной объем торгов акциями в августе снизился на 6,9% и составил 101,3 миллиарда рублей (в июле – 108,9 миллиарда рублей), при этом в конце месяца наблюдался рост объема торгов в среднем до 131,5 миллиарда рублей в день. Доля физических лиц за месяц выросла на 4,0 п.п., до 78,5% (в июле – 74,4%)", - добавляется в материале.