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Системно значимые банки в России продали ОФЗ больше, чем купили

Системно значимые банки в России продали ОФЗ больше, чем купили - 06.09.2024, ПРАЙМ

Системно значимые банки в России продали ОФЗ больше, чем купили

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) продали в августе ОФЗ на 23,7 миллиарда рублей больше, чем купили, следует из "Обзора рисков финансовых рынков"... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T11:04+0300

2024-09-06T11:04+0300

2024-09-06T11:04+0300

банк россии

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) продали в августе ОФЗ на 23,7 миллиарда рублей больше, чем купили, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России. "На вторичном биржевом рынке продажи продолжают совершать кредитные организации. Банки, не относящиеся к СЗКО, реализовали ОФЗ на сумму 12,5 миллиарда рублей (в июле – 18,5 миллиарда рублей). СЗКО остались крупнейшими нетто-продавцами, продав ОФЗ на сумму 23,7 миллиарда рублей. Однако они существенно сократили продажи относительно предыдущего месяца (в июле – 52,7 миллиарда рублей)", - указывается в обзоре. Крупнейшими покупателями ОФЗ стали розничные инвесторы, которые приобрели бумаг на сумму 16,6 миллиарда рублей (в июле – 18,6 миллиарда рублей, с начала 2024 года – 114,8 миллиарда рублей). НФО в рамках доверительного управления купили ОФЗ на 9,5 миллиарда рублей. Нетто-покупки НФО за счет собственных средств в августе стали минимальными с февраля 2024 года и составили 8,5 миллиарда рублей, отмечается там же. Объем размещения ОФЗ на аукционе в августе увеличился до 236,4 миллиарда рублей по номиналу (в июле – 196,7 миллиарда рублей) и составил 15,8% от плана на третий квартал 2024 года. За первые два месяца третьего квартала 2024 года Минфин России выполнил план на 28,9%. Для выполнения квартального плана ему необходимо в сентябре разместить ОФЗ на сумму 1,067 триллиона рублей, указывает ЦБ. "В августе объем размещения ОФЗ-ПД (со сроками до погашения от 11 до 16 лет) существенно вырос и составил 119,4 миллиарда рублей (в июле – 29,4 миллиарда рублей), при этом 15‑летние ОФЗ-ПД были размещены с рекордной доходностью – 16,16% годовых. ОФЗ-ПК разместили на 116,9 миллиарда рублей. Таким образом, в отличие от предыдущих месяцев, объем размещения ОФЗ с плавающим и фиксированным купонами в августе был на сопоставимом уровне", - резюмируется там же.

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