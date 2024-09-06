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В Турции исключили проблемы у туристов из-за мер по отпечаткам пальцев

В Турции исключили проблемы у туристов из-за мер по отпечаткам пальцев - 06.09.2024, ПРАЙМ

В Турции исключили проблемы у туристов из-за мер по отпечаткам пальцев

Реализация в Турции проекта по снятию отпечатков у иностранцев при въезде в страну - запоздалый шаг, это не повлияет на российских туристов, заявил РИА Новости... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T10:20+0300

2024-09-06T10:20+0300

2024-09-06T10:20+0300

турция

российские туристы

отпечатки пальцев

мигранты

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АНКАРА, 6 сен - ПРАЙМ. Реализация в Турции проекта по снятию отпечатков у иностранцев при въезде в страну - запоздалый шаг, это не повлияет на российских туристов, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. О том, что запуск в Турции проекта по снятию отпечатков пальцев у иностранцев не создаст проблем туристам из России, сообщала ранее РИА Новости и глава ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая. Посольство РФ, в свою очередь, заявляло, что рассчитывает на разъяснения Анкары о мерах по снятию отпечатков пальцев у лиц, въезжающих в Турцию, ожидается, что планируемые нововведения не будут касаться туристов. "Турция приютила слишком много мигрантов. Учитывая сирийскую войну, афганский кризис, а теперь еще и геноцид в Газе, не стоит забывать и о том, что климатический кризис вызывает миграцию с юга на север. Турция в этом смысле является транзитной страной. И слишком много неконтролируемых нелегальных иммигрантов укрываются в этой стране", - заявил собеседник агентства. Эксперт обратил внимание на сообщения о том, что некоторые преступники из Европы бежали в другие страны через Турцию. "Поэтому применение отпечатков пальцев в целях безопасности хотят ввести в обиход. Можно сказать, что в такой стране, как Турция, которая борется с терроризмом, это запоздалый шаг", - считает Эрчин. По его словам, данный шаг не повлияет на российских туристов. "Потому что туризм между двумя странами возник в результате очень глубоких отношений, и российские туристы незаменимы для турецкого рынка, особенно для Антальи и Аланьи", - сказал он.

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турция

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турция, российские туристы, отпечатки пальцев, мигранты