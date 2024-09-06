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США в июле нарастили импорт удобрений из России после трех месяцев снижения - 06.09.2024, ПРАЙМ
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США в июле нарастили импорт удобрений из России после трех месяцев снижения
США в июле нарастили импорт удобрений из России после трех месяцев снижения - 06.09.2024, ПРАЙМ
США в июле нарастили импорт удобрений из России после трех месяцев снижения
Америка в июле нарастила закупки российских удобрений на 16%, этому предшествовали три месяца снижения спроса на них, рассказали в агентстве РИА Новости со... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T05:28+0300
2024-09-06T05:28+0300
экономика
россия
сша
удобрения
азотные удобрения
экспорт
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Америка в июле нарастила закупки российских удобрений на 16%, этому предшествовали три месяца снижения спроса на них, рассказали в агентстве РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы США. Так, во втором месяце лета американские компании закупили у России удобрений на 62,4 миллиона долларов против 53,8 миллиона месяцем ранее. До этого импорт США три месяца лишь сокращался.Согласно данным, рост экспорта из России произошел благодаря азотным удобрениям - их поставки увеличились в 1,7 раза. Также увеличились объемы закупок калийных (13,8 миллиона долларов) и фосфорных (3,6 миллиона долларов) удобрений. В результате Россия стала вторым основным поставщиком удобрений в США после Канады. Ее доля при этом выросла до 12% с 7,8% месяцем ранее.
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россия, сша, удобрения, азотные удобрения, экспорт
Экономика, РОССИЯ, США, удобрения, азотные удобрения, экспорт
05:28 06.09.2024
 
США в июле нарастили импорт удобрений из России после трех месяцев снижения

США в июле нарастили закупки удобрений из России на 16% после трех месяц снижения

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк"Вертикальная ферма" компании iFarm в Новосибирске
Вертикальная ферма компании iFarm в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Америка в июле нарастила закупки российских удобрений на 16%, этому предшествовали три месяца снижения спроса на них, рассказали в агентстве РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы США.
Так, во втором месяце лета американские компании закупили у России удобрений на 62,4 миллиона долларов против 53,8 миллиона месяцем ранее. До этого импорт США три месяца лишь сокращался.
Согласно данным, рост экспорта из России произошел благодаря азотным удобрениям - их поставки увеличились в 1,7 раза. Также увеличились объемы закупок калийных (13,8 миллиона долларов) и фосфорных (3,6 миллиона долларов) удобрений.
В результате Россия стала вторым основным поставщиком удобрений в США после Канады. Ее доля при этом выросла до 12% с 7,8% месяцем ранее.
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ЭкономикаРОССИЯСШАудобренияазотные удобренияэкспорт
 
 
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