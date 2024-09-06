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Опасная ловушка. Эксперт объяснил, чем для США обернутся просьбы Украины - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Опасная ловушка. Эксперт объяснил, чем для США обернутся просьбы Украины
Опасная ловушка. Эксперт объяснил, чем для США обернутся просьбы Украины - 06.09.2024, ПРАЙМ
Опасная ловушка. Эксперт объяснил, чем для США обернутся просьбы Украины
Киев продолжает давить на Вашингтон, чтобы тот снял ограничение на нанесение ударов вглубь России, однако это втягивает США в опасную ловушку, говорится в... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T10:02+0300
2024-09-06T10:02+0300
политика
украина
сша
россия
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Киев продолжает давить на Вашингтон, чтобы тот снял ограничение на нанесение ударов вглубь России, однако это втягивает США в опасную ловушку, говорится в материале издания The American Conservative."Временные успехи ВСУ чреваты болезненными последствиями — если только Киеву удастся втянуть в драку США", - отметил автор материале Дуг Бэндоу.В публикации отмечается, что Вашингтон под давлением Украины приближается к опасной ловушке в виде возможного прямого столкновения с Россией, либо самостоятельно подтолкнув Москву к альянсу с Пекином."Хотя сама возможность более дальних и мощных ударов наверняка поднимет боевой дух украинцев, исход конфликта определится на земле — и в этой битве Киев проигрывает", - заметили в издании.Тем не менее, стратегия достижения мира включает не только окончание марионеточной войны, но и восстановление отношений с Россией и ее отделение от Китая. Союзники должны осознать, что Россия слишком важна, чтобы отдавать ее в руки потенциальных противников.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, сша, россия
Политика, УКРАИНА, США, РОССИЯ
10:02 06.09.2024
 
Опасная ловушка. Эксперт объяснил, чем для США обернутся просьбы Украины

ТАС: просьбы Украины к США разрешить бить по территории России — опасная ловушка

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Киев продолжает давить на Вашингтон, чтобы тот снял ограничение на нанесение ударов вглубь России, однако это втягивает США в опасную ловушку, говорится в материале издания The American Conservative.
"Временные успехи ВСУ чреваты болезненными последствиями — если только Киеву удастся втянуть в драку США", - отметил автор материале Дуг Бэндоу.
В публикации отмечается, что Вашингтон под давлением Украины приближается к опасной ловушке в виде возможного прямого столкновения с Россией, либо самостоятельно подтолкнув Москву к альянсу с Пекином.
"Хотя сама возможность более дальних и мощных ударов наверняка поднимет боевой дух украинцев, исход конфликта определится на земле — и в этой битве Киев проигрывает", - заметили в издании.
Тем не менее, стратегия достижения мира включает не только окончание марионеточной войны, но и восстановление отношений с Россией и ее отделение от Китая. Союзники должны осознать, что Россия слишком важна, чтобы отдавать ее в руки потенциальных противников.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
"Не можете". В США сделали заявление о России после удара по Полтаве
07:12
 
ПолитикаУКРАИНАСШАРОССИЯ
 
 
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