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У Минобороны Украины закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ - 06.09.2024, ПРАЙМ
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У Минобороны Украины закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ
У Минобороны Украины закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ - 06.09.2024, ПРАЙМ
У Минобороны Украины закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ
У Министерства обороны Украины больше нет средств на боевые выплаты бойцам ВСУ за сентябрь. Об этом рассказала председатель комитета Верховной рады по вопросам... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T12:06+0300
2024-09-06T12:06+0300
украина
минобороны
военная помощь украине
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. У Министерства обороны Украины больше нет средств на боевые выплаты бойцам ВСУ за сентябрь. Об этом рассказала председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. "Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем по изменениям в госбюджет до 20 сентября. Я не могу сейчас назвать дату заседания Верховной рады, но приблизительно 17-18 сентября мы ожидаем это голосование", - заявила депутат в эфире украинского новостного телемарафона. Пидласа также подчеркнула, что сложности с выплатами возникли на фоне задержек помощи со стороны Соединенных Штатов. Это привело к тому, что Киеву пришлось выделять деньги на закупку оружия из своего бюджета и пожертвовать деньгами, которые были заложены на выплаты военнослужащим.
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украина, минобороны, военная помощь украине
УКРАИНА, Минобороны, военная помощь Украине
12:06 06.09.2024
 
У Минобороны Украины закончились деньги на боевые выплаты для ВСУ

Депутат Рады Пидласа: у Минобороны Украины закончились деньги на боевые выплаты

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. У Министерства обороны Украины больше нет средств на боевые выплаты бойцам ВСУ за сентябрь. Об этом рассказала председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
"Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем по изменениям в госбюджет до 20 сентября. Я не могу сейчас назвать дату заседания Верховной рады, но приблизительно 17-18 сентября мы ожидаем это голосование", - заявила депутат в эфире украинского новостного телемарафона.
Пидласа также подчеркнула, что сложности с выплатами возникли на фоне задержек помощи со стороны Соединенных Штатов. Это привело к тому, что Киеву пришлось выделять деньги на закупку оружия из своего бюджета и пожертвовать деньгами, которые были заложены на выплаты военнослужащим.
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