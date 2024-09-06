https://1prime.ru/20240906/ukraina-851389037.html
Зеленский призвал союзников игнорировать красные линии РФ
Зеленский призвал союзников игнорировать красные линии РФ - 06.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский призвал союзников игнорировать красные линии РФ
Украинский лидер Владимир Зеленский, посетивший Германию в попытке получить очередную военную помощь, призвал своих западных союзников игнорировать красные... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T13:38+0300
2024-09-06T13:38+0300
2024-09-06T13:38+0300
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский, посетивший Германию в попытке получить очередную военную помощь, призвал своих западных союзников игнорировать красные линии России. Слова Зеленского, озвученные в ходе заседания "Рамштайна", приводит агентство Reuters."Нам нужны эти дальнобойные средства не только на... территории Украины, но и на территории России..", — заявил он.Ранее официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер говорил, что американское руководство не будет снимать действующие для Киева ограничения наносить удары западным оружием по территории России.В то же время заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх говорила, что применение Украиной оружия большой дальности будет неэффективно, так как в таком случае ракеты не затронут военные аэродромы на территории России.
https://1prime.ru/20240906/ukraina-851385854.html
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РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленский призвал союзников игнорировать красные линии РФ
Зеленский призвал военных союзников Украины игнорировать красные линии России