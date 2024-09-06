https://1prime.ru/20240906/ukraina-851389037.html

Зеленский призвал союзников игнорировать красные линии РФ

Зеленский призвал союзников игнорировать красные линии РФ - 06.09.2024, ПРАЙМ

Зеленский призвал союзников игнорировать красные линии РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский, посетивший Германию в попытке получить очередную военную помощь, призвал своих западных союзников игнорировать красные... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T13:38+0300

2024-09-06T13:38+0300

2024-09-06T13:38+0300

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский, посетивший Германию в попытке получить очередную военную помощь, призвал своих западных союзников игнорировать красные линии России. Слова Зеленского, озвученные в ходе заседания "Рамштайна", приводит агентство Reuters."Нам нужны эти дальнобойные средства не только на... территории Украины, но и на территории России..", — заявил он.Ранее официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер говорил, что американское руководство не будет снимать действующие для Киева ограничения наносить удары западным оружием по территории России.В то же время заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх говорила, что применение Украиной оружия большой дальности будет неэффективно, так как в таком случае ракеты не затронут военные аэродромы на территории России.

https://1prime.ru/20240906/ukraina-851385854.html

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россия, украина, владимир зеленский