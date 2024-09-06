https://1prime.ru/20240906/ukraina-851390520.html
Германия и Дания планируют поставить ВСУ танки Leopard 1A5
Германия и Дания планируют поставить ВСУ танки Leopard 1A5 - 06.09.2024, ПРАЙМ
Германия и Дания планируют поставить ВСУ танки Leopard 1A5
Власти Германии совместно с коллегами из Дании планируют поставить Украине 77 танков Leopard 1A5, сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T14:28+0300
2024-09-06T14:28+0300
2024-09-06T14:28+0300
вооружения
украина
германия
дания
военная помощь украине
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Власти Германии совместно с коллегами из Дании планируют поставить Украине 77 танков Leopard 1A5, сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.Немецкий министр отметил, что он хочет сделать это как можно быстрее. Отмечается, что в поставках также поучаствуют Нидерланды."Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard 1A5. Ещё 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами", - сказал Писториус.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Германию, где принял участие в заседании "Рамштайна". В ходе мероприятия он призвал своих западных союзников игнорировать красные линии России.
https://1prime.ru/20240906/ukraina-851389037.html
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украина, германия, дания, военная помощь украине
Вооружения, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ, военная помощь Украине
Германия и Дания планируют поставить ВСУ танки Leopard 1A5
В Германии заявили о планах передать Украине 77 танков Leopard 1A5
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Власти Германии совместно с коллегами из Дании планируют поставить Украине 77 танков Leopard 1A5, сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
Немецкий министр отметил, что он хочет сделать это как можно быстрее. Отмечается, что в поставках также поучаствуют Нидерланды.
"Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard 1A5. Ещё 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами", - сказал Писториус.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Германию, где принял участие в заседании "Рамштайна". В ходе мероприятия он призвал своих западных союзников игнорировать красные линии России.
Зеленский призвал союзников игнорировать красные линии РФ