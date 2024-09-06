https://1prime.ru/20240906/ukraina-851390520.html

Германия и Дания планируют поставить ВСУ танки Leopard 1A5

Германия и Дания планируют поставить ВСУ танки Leopard 1A5 - 06.09.2024, ПРАЙМ

Германия и Дания планируют поставить ВСУ танки Leopard 1A5

Власти Германии совместно с коллегами из Дании планируют поставить Украине 77 танков Leopard 1A5, сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T14:28+0300

2024-09-06T14:28+0300

2024-09-06T14:28+0300

вооружения

украина

германия

дания

военная помощь украине

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Власти Германии совместно с коллегами из Дании планируют поставить Украине 77 танков Leopard 1A5, сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.Немецкий министр отметил, что он хочет сделать это как можно быстрее. Отмечается, что в поставках также поучаствуют Нидерланды."Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard 1A5. Ещё 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами", - сказал Писториус.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Германию, где принял участие в заседании "Рамштайна". В ходе мероприятия он призвал своих западных союзников игнорировать красные линии России.

https://1prime.ru/20240906/ukraina-851389037.html

украина

германия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, германия, дания, военная помощь украине