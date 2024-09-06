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Германия и Дания планируют поставить ВСУ танки Leopard 1A5 - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Германия и Дания планируют поставить ВСУ танки Leopard 1A5
Германия и Дания планируют поставить ВСУ танки Leopard 1A5 - 06.09.2024, ПРАЙМ
Германия и Дания планируют поставить ВСУ танки Leopard 1A5
Власти Германии совместно с коллегами из Дании планируют поставить Украине 77 танков Leopard 1A5, сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T14:28+0300
2024-09-06T14:28+0300
вооружения
украина
германия
дания
военная помощь украине
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Власти Германии совместно с коллегами из Дании планируют поставить Украине 77 танков Leopard 1A5, сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.Немецкий министр отметил, что он хочет сделать это как можно быстрее. Отмечается, что в поставках также поучаствуют Нидерланды."Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard 1A5. Ещё 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами", - сказал Писториус.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Германию, где принял участие в заседании "Рамштайна". В ходе мероприятия он призвал своих западных союзников игнорировать красные линии России.
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украина, германия, дания, военная помощь украине
Вооружения, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ, военная помощь Украине
14:28 06.09.2024
 
Германия и Дания планируют поставить ВСУ танки Leopard 1A5

В Германии заявили о планах передать Украине 77 танков Leopard 1A5

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкТанк Леопард (Leopard) ВС Австрии
Танк Леопард (Leopard) ВС Австрии - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Власти Германии совместно с коллегами из Дании планируют поставить Украине 77 танков Leopard 1A5, сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
Немецкий министр отметил, что он хочет сделать это как можно быстрее. Отмечается, что в поставках также поучаствуют Нидерланды.
"Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard 1A5. Ещё 77 танков Leopard 1A5 будут поставлены как можно быстрее совместно с Данией и Нидерландами", - сказал Писториус.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Германию, где принял участие в заседании "Рамштайна". В ходе мероприятия он призвал своих западных союзников игнорировать красные линии России.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
Зеленский призвал союзников игнорировать красные линии РФ
13:38
 
ВооруженияУКРАИНАГЕРМАНИЯДАНИЯвоенная помощь Украине
 
 
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