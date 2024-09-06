Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Обломки на обочине". Увиденное в Курской области вызвало испуг в США - 06.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240906/ukraina-851393940.html
"Обломки на обочине". Увиденное в Курской области вызвало испуг в США
"Обломки на обочине". Увиденное в Курской области вызвало испуг в США - 06.09.2024, ПРАЙМ
"Обломки на обочине". Увиденное в Курской области вызвало испуг в США
в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T16:23+0300
2024-09-06T16:23+0300
спецоперация на украине
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Переданная Вооруженным силам Украины западная техника ликвидирована в Курской области, рассказал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."На видео, где вы можете увидеть технику на одном шоссе в Курской область, вы знаете, это выглядит как огромнейшая свалка, вы знаете, танки, все виды бронетехники, которые вы можете себе представить, боевые машины взорваны и разрушены, это просто обломки на обочине дороги", — сообщил он.Джонсон добавил, что попытка прорыва в Курскую область была опрометчива, так как провал ВСУ только увеличил ежедневные потери военнослужащих и техники, хотя оружия про запас у украинцев нет. По словам аналитика, при этом ВСУ удлинили свои линии коммуникации, поэтому им приходится преодолевать большие расстояния, чтобы пополнить запасы.В 5.30 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление в Курской области, но их продвижение было остановлено. Операция в этом регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Минобороны РФ сообщило, что за время боевых действий на Курском направлении враг потерял более 10 100 военных, 81 танк.
https://1prime.ru/20240905/ukraina-851370225.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
16:23 06.09.2024
 
"Обломки на обочине". Увиденное в Курской области вызвало испуг в США

Джонсон: обломки западной техники ВСУ разбросаны по обочинам в Курской области

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Переданная Вооруженным силам Украины западная техника ликвидирована в Курской области, рассказал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"На видео, где вы можете увидеть технику на одном шоссе в Курской область, вы знаете, это выглядит как огромнейшая свалка, вы знаете, танки, все виды бронетехники, которые вы можете себе представить, боевые машины взорваны и разрушены, это просто обломки на обочине дороги", — сообщил он.
Джонсон добавил, что попытка прорыва в Курскую область была опрометчива, так как провал ВСУ только увеличил ежедневные потери военнослужащих и техники, хотя оружия про запас у украинцев нет. По словам аналитика, при этом ВСУ удлинили свои линии коммуникации, поэтому им приходится преодолевать большие расстояния, чтобы пополнить запасы.
В 5.30 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление в Курской области, но их продвижение было остановлено. Операция в этом регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Минобороны РФ сообщило, что за время боевых действий на Курском направлении враг потерял более 10 100 военных, 81 танк.
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
"Русские не ошиблись". Немецкий генерал заявил о переломном моменте СВО
Вчера, 17:13
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала