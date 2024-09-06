https://1prime.ru/20240906/ukraina-851393940.html

"Обломки на обочине". Увиденное в Курской области вызвало испуг в США

"Обломки на обочине". Увиденное в Курской области вызвало испуг в США - 06.09.2024, ПРАЙМ

"Обломки на обочине". Увиденное в Курской области вызвало испуг в США

в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T16:23+0300

2024-09-06T16:23+0300

2024-09-06T16:23+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Переданная Вооруженным силам Украины западная техника ликвидирована в Курской области, рассказал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."На видео, где вы можете увидеть технику на одном шоссе в Курской область, вы знаете, это выглядит как огромнейшая свалка, вы знаете, танки, все виды бронетехники, которые вы можете себе представить, боевые машины взорваны и разрушены, это просто обломки на обочине дороги", — сообщил он.Джонсон добавил, что попытка прорыва в Курскую область была опрометчива, так как провал ВСУ только увеличил ежедневные потери военнослужащих и техники, хотя оружия про запас у украинцев нет. По словам аналитика, при этом ВСУ удлинили свои линии коммуникации, поэтому им приходится преодолевать большие расстояния, чтобы пополнить запасы.В 5.30 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление в Курской области, но их продвижение было остановлено. Операция в этом регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Минобороны РФ сообщило, что за время боевых действий на Курском направлении враг потерял более 10 100 военных, 81 танк.

https://1prime.ru/20240905/ukraina-851370225.html

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